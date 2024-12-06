Цивилева рассказала об эмоциях от военных песен участников СВО

Замминистра обороны Цивилева: Творчество участников СВО доносит до простого зрителя глубину реалий, с которыми мы столкнулись

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выступления участников СВО вызвали очень сильные эмоции, но не всегда простые и легкие. Иногда появлялись слезы на глазах, потому что настолько все глубоко и трогательно. Эмоции и чувства, которыми искренне делятся участники СВО и их близкие, проникают до глубины каждого, кто сидит в зале», – сказала замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Я хочу выразить слова благодарности отцу Киприану за саму идею создания подобного проекта, который дает возможность нашим героям самовыразиться, развить свой творческий потенциал и поделиться теми реалиями, с которыми они столкнулись», – подчеркнула замминистра.

В свою очередь музыкант Алексей Поддубный (Джанго) отметил, что сегодня в России рождаются стихи и мелодии, «которые обозначают вехи противостояния с Западом, противостояния с теми, кто мыслит материалистическими категориям». «В этих песнях отображаются великие символы нашей истории», – подчеркнул Поддубный.

Джанго также рассказал, что ему повезло встретиться с руководителем проекта «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» монахом Киприаном (Валерий Бурков). Киприан – Герой Советского Союза, он лишился ног во время войны в Афганистане, поэтому вынужден ходить на протезах.

«Вместе мы сыграли несколько концертов в местах проведения специальной военной операции, в Донецке. Такие люди восхищают и дают желание распрямить спину», – добавил музыкант. Он также подчеркнул, что среди участников СВО много талантливых ребят с хорошим образованием, музыкальном вкусом.

Собеседник также отметил возрождение в России «писать песни для поднятия боевого духа», так как «развлекательная музыка сейчас не очень уместна». В то же время, по его словам, в стране сейчас слишком мало «поэтов и композиторов, которые пишут песни и музыку о войне».

«Хотя этот жанр нам необходим. В условиях драки с Западом без песни никак. Хорошая песня не просто отображает действительность, а предвосхищает ее. Происходящее сейчас ляжет в основу особой культуры, которую мы будем наблюдать позже. То, что пишется сейчас, – это руда, в которой мы высматриваем сверкание маленьких алмазиков. Но со временем они начнут оттачиваться и превратятся в нечто мощное», – отмечает Джанго.

Напомним, в пятницу вечером в преддверии Дня Героев Отечества в большом зале Центрального академического театра Российской Армии проходит гала-концерт фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас» – уникального проекта песен, созданных участниками и ветеранами СВО, членами их семей, волонтерами и очевидцами военных событий.

Цель фестиваля – выявление, продвижение и популяризация талантливых произведений песенного творчества участников специальной военной операции. На участие в фестивале поступило более 350 заявок, из которых было отобрано 15 лучших. В гала-концерте участвуют авторы-исполнители, а также известные российские артисты и общественные деятели.

Проект реализуется Фондом «Герои Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Минобороны России, Телерадиокомпании «Звезда» (официальный информационный партнер) и других заинтересованных ведомств.

Руководителем проекта является член наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», автор-исполнитель песен, монах Киприан.