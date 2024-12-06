Сенатор Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом

Tекст: Валерия Городецкая

«В Румынии – фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты 1-го тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты», – написал он в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, причиной аннулирования стала победа в первом туре независимого кандидата Кэлина Джорджеску. Это событие демонстрирует угрозу либеральной диктатуры для стран ЕС, где к власти могут приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враждебно настроенные к России, считает сенатор.

«Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, сторонники однополых браков и транссексуальных операций», – заявил Пушков.

Он также подчеркнул, что независимые кандидаты будут тщательно отсеиваться, а это является смыслом решения румынского суда. Пушков также выразил сомнение в независимости решения румынского суда. «Остальных будут нещадно выбраковывать. Таков смысл решения румынского суда. Да это, впрочем, было и не его решение», – подытожил он.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, позднее Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента. В пятницу телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники сообщил, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах.