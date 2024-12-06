Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону

Политолог Корнилов: Лавров в интервью Карлсону обратился к американскому обществу

Tекст: Олег Исайченко

«Во время разговора с главой нашего МИД Такер Карлсон подчеркивал, что многие факты относительно России от американцев попросту скрывают. Например, они не очень понимают суть испытаний «Орешника», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«И многое из того, что говорил Сергей Лавров, для многомиллионной аудитории журналиста станет откровением. При этом для россиян там не прозвучало ничего принципиально нового: российская власть давно донесла до граждан позицию и в части украинского кризиса, и по поводу открытости России для диалога, в том числе с США», – продолжил аналитик.

По его словам, практически все интервью Лаврова – это сигнал простым американцам. «Это даже не обращение к действующей администрации, которая сейчас уходит, или Дональду Трампу, с которым Москве еще предстоит вести диалог», – считает эксперт. Спикер при этом добавил, что, конечно, в разговоре не обошли стороной Европу и Украину. «Другое дело, что, например, Киев не обладает субъектностью, об этом тоже ранее говорилось», – заметил Корнилов.

Собеседник также полагает, что сейчас для Москвы важно иметь возможности для прорыва информационной блокады Запада. «Это знаковое явление. До этого свою позицию так же в интервью Карлсону озвучил Владимир Путин, а теперь, под конец года, и Сергей Лавров», – заключил он.

Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже Минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.