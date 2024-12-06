Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час
Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети
Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.
Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».
За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.
Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.
Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.