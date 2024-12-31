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Московский Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
Дед Мороз назвал полезное блюдо из растительных ингредиентов любимым на Новый год
Московский Дед Мороз поделился своими предпочтениями в новогоднем меню, отметив, что его любимыми блюдами являются экологически чистые продукты растительного происхождения.
В интервью РИА Новости, московский Дед Мороз рассказал о своем любимом новогоднем блюде. Он подчеркнул, что предпочитает растительные продукты и сторонится мясных и рыбных блюд. Дед Мороз отметил важность экологически чистых продуктов и добавил: «Новогоднее блюдо у меня самое любимое – полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру».
Он также обратил внимание на необходимость избегать переедания сладостями и подчеркнул, что на новогоднем столе должно быть много полезных продуктов. Волшебник считает, что еда должна содержать белки и углеводы, подчеркивая важность сбалансированного питания на праздники.
«Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов – ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу», – добавил Дед Мороз.
На свой день рождения, который отмечался в ноябре, Дед Мороз получил подарки от детей в виде рисунков и поделок, сделанных своими руками. Однако сам он больше дарил, чем принимал, и главное, чтобы взрослые приводили детей в его резиденцию для общения с ним и с его помощниками.
В Новый год Дед Мороз планирует встретиться с друзьями. Он отметил, что хотя новогодние праздники длятся у него до марта, времени хватает, чтобы поздравить всех, кто заслужил подарки. «Я просто знаю, кому что подарить», – добавил он.
Кроме того, Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом, пожелав каждому загадать сокровенное желание, а также здоровья и счастья. По его словам, если человек счастлив, значит, у него все хорошо. Он выразил надежду, что в течение года сможет помогать исполнять желания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский Дед Мороз объяснил, что дети иногда пугаются его из-за необычного вида, особенно если видят впервые, и подчеркнул важность подготовки к встрече с ним.
Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил скептикам приехать в гости и лично убедиться в его существовании. Однако муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости и подчеркнул важность сохранения связи с реальностью.