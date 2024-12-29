Путин повысил выплаты по уходу за детьми-инвалидами

  • Новость часаАлиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Свой последний удар Байден нанес по Грузии
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
    Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии
    Число погибших при крушении в Южной Корее достигло 174 человек
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    Зурабишвили уехала молиться
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    29 декабря 2024, 14:02 • Новости дня

    Путин повысил выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин установил повышение выплат по уходу за детьми-инвалидами и ввел индексацию по инфляции для всех категорий ухаживающих.

    На сайте правовой информации опубликован указ о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства для всех категорий ухаживающих.

    Новая сумма выплат составляет 10 тыс. рублей и распространяется на всех ухаживающих, независимо от их трудовой занятости.

    Ранее такая сумма была доступна только родителям и опекунам, которые не работают или работают неполный день. Остальные категории могли рассчитывать лишь на 1,2 тыс. рублей. Новый указ также предусматривает ежегодную индексацию выплат в соответствии с уровнем инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент поручил создать в регионах страны сеть протезно-ортопедических центров, что позволит улучшить качество медицинской помощи для нуждающихся. Также сообщалось, что первые повышенные выплаты вследствие индексации пенсий в 2025 году будут произведены уже в январе этого года.

    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

    Коментарии (82)
    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

    Коментарии (28)
    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 78%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян за последнюю неделю не изменился и составляет 78%, при этом 80% считают его работу на посту главы государства успешной, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, который прошел с 20 по 22 декабря среди 1,5 тыс. россиян, 78% россиян выразили доверие Путину. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей. Кроме того, 80% опрошенных оценили его работу на посту главы государства как хорошую, передает ТАСС.

    Также, согласно результатам опроса, 51% участников дали положительную оценку работе правительства, что на три процентных пункта меньше, чем ранее. Михаил Мишустин, глава кабинета министров, получил положительную оценку от 58% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим опросом. КПРФ поддержали 8% опрошенных, что на один процентный пункт больше. ЛДПР сохранила 9% поддержки, в то время как «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 2% поддержки, без изменений.

    Коментарии (19)
    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

    Коментарии (45)
    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

    Коментарии (15)
    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

    Коментарии (19)
    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

    Коментарии (13)
    28 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.

    Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

    Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

    Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.

    Коментарии (22)
    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Коментарии (21)
    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

    Коментарии (4)
    28 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Путин в субботу утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России, передает ТАСС. Документ включает 72 пункта, распределенных по восьми главам, и занимает почти 40 страниц. Он заменяет предыдущую Стратегию, утвержденную в 2020 году на период до 2025 года.

    В документе подробно рассматриваются основные источники угроз экстремистского характера в России, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере. В числе угроз упоминаются инициирование цветных революций, фальсификация истории, участие в несанкционированных акциях, терроризм и привлечение несовершеннолетних к экстремистской деятельности. В Стратегии также уделено внимание использованию мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма.

    Стратегия подчеркивает важность ликвидации источников угроз, исходящих с территории Украины. Кроме того, в ней отмечается, что экстремистские организации все чаще акцентируют внимание на национальных вопросах, продвигая идею «деколонизации» России. В Стратегии констатировано, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа. Для борьбы с экстремизмом в том числе будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность формированием этнических анклавов из семей мигрантов, которые, по его мнению, могут стать источником экстремистских настроений.

    Коментарии (10)
    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

    Коментарии (3)
    27 декабря 2024, 22:58 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению

    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению во главе с Мединским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по историческому просвещению и назначил Владимира Мединского ее председателем, а также создал рабочую группу по развитию системы образования с сопредседателями Андреем Фурсенко и Дмитрием Чернышенко.

    Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    В состав комиссии по историческому просвещению вошли помощник президента России Владимир Мединский, президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, директор СВР России Сергей Нарышкин, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

    Основная задача комиссии – координация работы в сфере исторического просвещения и реализация соответствующей государственной политики. Комиссия планирует заниматься созданием учебников по гуманитарным наукам для различных образовательных учреждений. Также предусмотрено расширение сотрудничества историков Союзного государства и стран СНГ. Кроме того, в задачи комиссии входит подготовка предложений президенту России по корректировке основ государственной политики в области исторического просвещения.

    В состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования вошли помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков.

    Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования. Группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9 классов, а с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Создание новых учебников по истории, по словам Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

    Коментарии (8)
    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    Володин перечислил вступающие в силу с января 2025 года законы
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    Газета Iltalehdelle заявила об отработке Россией «нападения на Финляндию»
    Daily Mail узнала о групповом сексе и изнасилованиях на подлодках Британии

    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    Свой последний удар Байден нанес по Грузии

    В последние дни на посту президента США Джо Байдена заинтересовали орлы и грузины, в частности, он принял решение ввести санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили якобы за то, что он развернул Грузию от Запада к России. Появился ли у грузинской оппозиции шанс на реванш, раз уж президент США пусть и запоздало, но все-таки вмешался в конфликт вокруг Грузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............