Путин повысил выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Tекст: Александра Юдина

На сайте правовой информации опубликован указ о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства для всех категорий ухаживающих.

Новая сумма выплат составляет 10 тыс. рублей и распространяется на всех ухаживающих, независимо от их трудовой занятости.

Ранее такая сумма была доступна только родителям и опекунам, которые не работают или работают неполный день. Остальные категории могли рассчитывать лишь на 1,2 тыс. рублей. Новый указ также предусматривает ежегодную индексацию выплат в соответствии с уровнем инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент поручил создать в регионах страны сеть протезно-ортопедических центров, что позволит улучшить качество медицинской помощи для нуждающихся. Также сообщалось, что первые повышенные выплаты вследствие индексации пенсий в 2025 году будут произведены уже в январе этого года.