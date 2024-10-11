В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Путин начал встречу с главой Народного совета Туркмении Бердымухамедовым
Путин в завершении визита Туркмению начал встречу с Бердымухамедовым
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках рабочего визита в Ашхабад, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества.
Встреча состоялась в завершение рабочего визита российского лидера в Туркмению, сообщает ТАСС.
Бердымухамедов, ранее занимавший пост президента страны, с 2023 года возглавляет высший представительный орган власти Туркмении – Халк маслахаты. Этот орган наделен полномочиями рассматривать предложения о внесении изменений в конституционные законы, определении внутренней и внешней политики и программе развития страны.
Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов наградил Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги на этом форуме, подчеркнув поддержку Россией важного юбилея туркменского поэта.