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Путин прибыл в Туркмению
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.
МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.
Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.
МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.