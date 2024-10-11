Президент Туркмении наградил Путина медалью в честь 300-летия Фраги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бердымухамедов отметил, что 300-летие Фраги широко отмечалось в России, и выразил благодарность за поддержку и содействие в праздновании, сообщает ТАСС.

Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященный юбилею поэта, проходит в Ашхабаде. В мероприятии принимают участие президенты Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Узбекистана и Таджикистана. Турция представлена на уровне председателя парламента. Президент Туркмении подчеркнул, что награждение Путина является символом дружбы между странами.

Махтумкули Фраги, родившийся в 1724 году, считается основоположником литературного туркменского языка. Он отказался от арабо-персидской метрики и использовал силлабическую систему, значительно развив роль разговорного языка в поэзии. Его произведения, первоначально передаваемые устно, начали публиковаться в первой половине XIX века.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он процитировал стихи поэта.