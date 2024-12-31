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Аварийное отключение света произошло в Чувашии
В Чувашии отключение электроэнергии затронуло 10 тыс. человек в шести округах
В Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в шести муниципальных округах, без света остались почти 10 тыс. человек, сообщили в Госкомитете Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Аварийное отключение электроэнергии в Чувашии произошло в шести муниципальных округах из-за неблагоприятных погодных условий. Под отключение попали более 2,7 тыс. частных домов и девять социально-значимых объектов, затронув почти 10 тыс. жителей, передает ТАСС.
В МЧС сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся в Моргаушском, Цивильском и Чебоксарском округах, а в оставшихся трех округах они были завершены. Восстановление электроснабжения находится под контролем главы Чувашии Олега Николаева.
В понедельник вечером и во вторник регион накрыла метель, сопровождаемая ветром скоростью 12-17 м/с, что и стало причиной аварийного отключения.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, которые связываются с изменением климата.