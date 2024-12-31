Аварийное отключение света произошло в Чувашии

В Чувашии отключение электроэнергии затронуло 10 тыс. человек в шести округах

Tекст: Вера Басилая

Аварийное отключение электроэнергии в Чувашии произошло в шести муниципальных округах из-за неблагоприятных погодных условий. Под отключение попали более 2,7 тыс. частных домов и девять социально-значимых объектов, затронув почти 10 тыс. жителей, передает ТАСС.

В МЧС сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся в Моргаушском, Цивильском и Чебоксарском округах, а в оставшихся трех округах они были завершены. Восстановление электроснабжения находится под контролем главы Чувашии Олега Николаева.

В понедельник вечером и во вторник регион накрыла метель, сопровождаемая ветром скоростью 12-17 м/с, что и стало причиной аварийного отключения.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, которые связываются с изменением климата.