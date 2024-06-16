Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Пироговского медцентра
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова.
Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что коллективу федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова» в Москве вручили орден «За доблестный труд» «за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение», передает РИА «Новости».
Кроме того, за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были награждены врачи Белолюбский Иннокентий из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовской области.
Ранее Путин поздравил медиков с Днем медицинского работника.