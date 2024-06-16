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    16 июня 2024, 08:27 • Новости дня

    Путин поздравил врачей с профессиональным праздником

    Путин поздравил врачей с Днем медицинского работника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил медиков с Днем медицинского работника, сообщила пресс-служба Кремля.

    «День медицинского работника в России – это намного больше, чем профессиональный праздник. Он имеет отношение к каждому гражданину нашей страны, потому что защита здоровья людей доверена прежде всего медицинским работникам. Они рядом с человеком с момента его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни», говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается.

    «И сегодня, в условиях специальной военной операции, медицинские работники проявляют свои лучшие качества: спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают все возможное для поддержки силы духа наших героев. Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», – заявил российский лидер.

    Путин также пожелал всем медикам здоровья и всего наилучшего.

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    13 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности

    Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран

    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны, запретив госорганам, стратегическим и системообразующим организациям пользоваться ИБ-сервисами из недружественных государств.

    Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.

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    14 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Эгоизм и высокомерие Запада привели мир к крайне опасному состоянию, мы близки к точке невозврата, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел – призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, передает ТАСС.

    Путин добавил, что на Западе «либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность».

    «И то, и другое может обернуться трагедией», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о потенциале БРИКС стать одной из основ многополярного мира.

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    14 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ФОМ: Положительно оценивают работу Путина 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 82% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ.

    На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

    На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

    Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

    Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    15 июня 2024, 15:01 • Новости дня
    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной

    Представитель Кремля Песков назвал реакцию Запада на предложение Путина неконструктивной

    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского президента Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, есть огромное множество официальных реакций и заявлений, однако все они – неконструктивного характера, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе встречи с участниками программы «Время героев», напомнил известную фразу: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть».

    «Что касается целей в жизни – это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: «Жить надо ради того, ради чего можно умереть», – процитировал глава государства философа Ивана Ильина, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Время героев».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству необходимо проработать свою систему безопасности на Евразийском континенте, будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.

    Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.

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    13 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заинтересована в привлечении российских ученых, которые ранее работали в зарубежных странах, к работе над отечественными исследованиями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ведущими учеными в подмосковной Дубне.

    Сейчас российские специалисты по ряду причин не имеют возможности работать за рубежом, указал Путин, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то – как российские исследователи – в зарубежных центрах <…>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству.

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    14 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале специальной военной операции российские силы стянулись к украинской столице, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.

    «В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», – цитирует Путина ТАСС.

    Киевский режим готовился напасть на Новороссию и Донбасс, по этой причине Россия признала их независимость и заключила договор в соответствии с международным правом, напомнил глава российского государства.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы таким образом разрешить ситуацию, но это предложение было отвергнуто.

    Москва соглашалась с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева, чтобы остановить кровопролитие, сказал Путин.

    В 2014 году именно Москва призвала к переговорам, они начались с участием Киева и представителями республики Донбасса. При содействии России, Германии и Франции разговор «шел трудно».

    «Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто».

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    14 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин: Новые территории с Россией навсегда

    Путин: Новые территории с Россией навсегда, этот вопрос закрыт

    Путин: Новые территории с Россией навсегда
    @ dan-news

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – передает слова российского лидера ТАСС.

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    15 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц на канале ARD не исключил возможности возобновления контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, для «этого нужен подходящий момент», должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл, передает РИА «Новости».

    При этом Шольц отметил, что не хочет, чтобы «было ощущение, что это исключено».

    Ранее канцлер Германии дал оценку предложению Путина по Украине.

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    13 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике

    Кремль анонсировал совещание Путина по совершенствованию миграционной политики

    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет вечером в четверг совещание по совершенствованию миграционной политики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Точное время начала совещания пока неизвестно, передает ТАСС.

    Кроме того, 13 июня Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.

    Ранее Путин заявил, что Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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