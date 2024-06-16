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Путин поздравил врачей с профессиональным праздником
Путин поздравил врачей с Днем медицинского работника
Президент России Владимир Путин поздравил медиков с Днем медицинского работника, сообщила пресс-служба Кремля.
«День медицинского работника в России – это намного больше, чем профессиональный праздник. Он имеет отношение к каждому гражданину нашей страны, потому что защита здоровья людей доверена прежде всего медицинским работникам. Они рядом с человеком с момента его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни», говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается.
«И сегодня, в условиях специальной военной операции, медицинские работники проявляют свои лучшие качества: спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают все возможное для поддержки силы духа наших героев. Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость», – заявил российский лидер.
Путин также пожелал всем медикам здоровья и всего наилучшего.