Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.5 комментариев
Путин заявил о развитии диалога с Туркменией
Путин отметил углубление стратегического партнерства с Туркменией
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Туркменией развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, подчеркивая успешность двустороннего торгового оборота и совместных проектов.
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Туркменией успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, сообщает «Нейтральный Туркменистан». Он отметил положительную динамику двустороннего торгового оборота и реализацию перспективных совместных проектов в промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
«Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе», – приводит издание слова российского президента.
В своем новогоднем поздравлении Путин пожелал своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия расширила список стран, граждане которых могут получать единую электронную визу, добавив 11 новых государств, включая Барбадос и Туркмению. Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран. В рамках рабочего визита в Ашхабад Путин встретился с председателем Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества.