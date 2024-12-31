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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    5 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 06:58 • Новости дня

    Путин заявил о развитии диалога с Туркменией

    Путин отметил углубление стратегического партнерства с Туркменией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Туркменией развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, подчеркивая успешность двустороннего торгового оборота и совместных проектов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Туркменией успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства, сообщает «Нейтральный Туркменистан». Он отметил положительную динамику двустороннего торгового оборота и реализацию перспективных совместных проектов в промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

    «Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе», – приводит издание слова российского президента.

    В своем новогоднем поздравлении Путин пожелал своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия расширила список стран, граждане которых могут получать единую электронную визу, добавив 11 новых государств, включая Барбадос и Туркмению. Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран. В рамках рабочего визита в Ашхабад Путин встретился с председателем Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества.

    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

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    30 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин поздравил Орбана, Вучича и Эрдогана с Новым годом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам. Из стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщила пресс-служба Кремля.

    Также традиционно Путин направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин поздравил представителей стран БРИКС, включая лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Среди адресатов также главы стран Глобального Юга и Востока, а также большинство лидеров СНГ и Южной Осетии.

    Из стран НАТО поздравления получили Орбан, Эрдоган и Фицо. Последний не был включен в изначально объявленный список, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поздравление ему также было отправлено. «Фицо тоже поздравил», – сказал он, передает ТАСС.

    Среди получателей поздравлений также Папа Римский Франциск и ряд бывших иностранных лидеров. В список вошли экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро из Кубы и бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

    Ранее Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

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    29 декабря 2024, 20:54 • Новости дня
    Путин починил часы с помощью ручки во время саммита ЕАЭС в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время заседания на саммите ЕАЭС с помощью ручки смог починить свои наручные часы, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который прошел на прошлой неделе в Москве, Владимир Путин самостоятельно починил свои наручные часы. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Зарубина, президент использовал ручку в качестве инструмента для устранения неисправности. При этом, по наблюдениям журналиста, российский лидер внимательно следил за ходом заседания.

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    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

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    29 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Алиев в ходе беседы в субботу продолжили обсуждение вопросов, касающихся недавнего крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Песков отметил, что оба лидера уделили внимание различным аспектам этой трагедии, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, но отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.

    Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

    Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

    Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

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    28 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Путин в субботу утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России, передает ТАСС. Документ включает 72 пункта, распределенных по восьми главам, и занимает почти 40 страниц. Он заменяет предыдущую Стратегию, утвержденную в 2020 году на период до 2025 года.

    В документе подробно рассматриваются основные источники угроз экстремистского характера в России, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере. В числе угроз упоминаются инициирование цветных революций, фальсификация истории, участие в несанкционированных акциях, терроризм и привлечение несовершеннолетних к экстремистской деятельности. В Стратегии также уделено внимание использованию мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма.

    Стратегия подчеркивает важность ликвидации источников угроз, исходящих с территории Украины. Кроме того, в ней отмечается, что экстремистские организации все чаще акцентируют внимание на национальных вопросах, продвигая идею «деколонизации» России. В Стратегии констатировано, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа. Для борьбы с экстремизмом в том числе будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность формированием этнических анклавов из семей мигрантов, которые, по его мнению, могут стать источником экстремистских настроений.

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    28 декабря 2024, 23:18 • Новости дня
    Шольц рассказал о ноябрьском разговоре с Путиным

    Шольц рассказал, что в ноябрьском разговоре заявил Путину о готовности поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ноябрьском разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.

    «Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Шольц отметил, что поддержка Украины со стороны Германии только в рамках военной помощи оценивается в 28 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин и Шольц впервые за два года провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина. Позже Шольц назвал правильным решение совершить этот звонок и заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России. Путин сообщил, что участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

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    28 декабря 2024, 12:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации международного соглашения о ядерно-экологической программе (МНЭПР), которое предоставляло юридическую основу для утилизации атомных подводных лодок.

    Россия выходит из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР), следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Соглашение и сопутствующий протокол включало участие ряда стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

    Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», управляемый Европейским банком реконструкции и развития. Они были направлены на минимизацию радиационного загрязнения на северо-западе России, что способствовало повышению безопасности при обращении с радиоактивными отходами. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия России в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

    Однако, согласно данным МИД России, сотрудничество в рамках данного соглашения было фактически приостановлено еще в период с 2015 по 2017 год. Право выхода из соглашения предусматривает уведомление одной из депозитарных сторон за 90 дней.

    Ранее в мае 2003 года было подписано рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР), которое заложило юридическую основу для реализации проектов в области повышения ядерно-радиационной безопасности, осуществляемых иностранными партнерами на северо-западной территории страны.

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    29 декабря 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин повысил выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин установил повышение выплат по уходу за детьми-инвалидами и ввел индексацию по инфляции для всех категорий ухаживающих.

    На сайте правовой информации опубликован указ о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства для всех категорий ухаживающих.

    Новая сумма выплат составляет 10 тыс. рублей и распространяется на всех ухаживающих, независимо от их трудовой занятости.

    Ранее такая сумма была доступна только родителям и опекунам, которые не работают или работают неполный день. Остальные категории могли рассчитывать лишь на 1,2 тыс. рублей. Новый указ также предусматривает ежегодную индексацию выплат в соответствии с уровнем инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент поручил создать в регионах страны сеть протезно-ортопедических центров, что позволит улучшить качество медицинской помощи для нуждающихся. Также сообщалось, что первые повышенные выплаты вследствие индексации пенсий в 2025 году будут произведены уже в январе этого года.

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    28 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин отметил значимость ледокола «Якутия» для безопасности судоходства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам торжественной церемонии подъема флага на атомном ледоколе «Якутия» в Петербурге, подчеркнув значимость судна для безопасности и транспортной доступности Арктики, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Подчеркну, каждый созданный на отечественных верфях ледокол вносит значимый вклад в повышение безопасности судоходства в Арктике, транспортной доступности этого региона, в обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что подъем флага на «Якутии» проходит в юбилейный для российского атомного ледокольного флота год. Он напомнил, что 65 лет назад, в декабре 1959 года, был спущен на воду ледокол «Ленин». Это было первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой.

    Глава государства отметил, что успешной реализацией этого грандиозного проекта является результат творческого труда ученых, самоотверженной работы корабелов Балтийского завода и специалистов многих других российских компаний. Кроме того, президент выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании «Якутии», оснащал его передовыми технологиями, а также использовал новейшие материалы и инженерные решения.

    Путин выразил уверенность в том, что «Якутия» укрепит потенциал отечественного атомного флота и поможет решению важных задач, стоящих перед экономикой страны. Он также пожелал всем участникам новых успехов и всего наилучшего.

    Напомним, в субботу на третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флага России.

    В ноябре Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.

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    28 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин подписал закон об ограничении смесей для кальянов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 1 марта 2025 года на бестабачные смеси для кальянов начнут действовать ограничения, в том числе запрет продажи несовершеннолетним, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Закон относит бестабачные смеси для нагревания, используемые в кальянах, к никотинсодержащей продукции, он вступит в силу 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

    С этого момента на такие смеси будут действовать ограничения, как и на другие виды никотинсодержащей продукции.

    Согласно закону, на бестабачные смеси распространяются запреты на продажу и потребление несовершеннолетними, а также запрет розничной торговли в образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. При этом норма о запрете на содержание никотина более 3,5% была исключена из окончательной версии документа.

    В сентябре в Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения.

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    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

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    «Отпразднуем – и за лопаты». Как волонтеры спасают Анапу от мазута

    Режим ЧС федерального уровня введен в Краснодарском крае, где полторы недели назад в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом. Все это время – наряду со спасателями – основной силой по очистке десятков километров пляжей и отмывке тысяч птиц были волонтеры. В одном строю за чистоту природы Анапы и окрестностей боролись как местные жители, так и люди, приехавшие на побережье – из разных концов России. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел с ними несколько дней накануне Нового года. Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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