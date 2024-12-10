Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Россия расширила список стран для получения единой электронной визы
Россия добавила 11 стран в список для единой электронной визы
Россия расширила список стран, граждане которых могут получить единую электронную визу, добавив 11 новых государств, включая Барбадос и Туркмению, сообщили в МИД.
Россия добавила 11 новых стран в список для получения единой электронной визы, в него включены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иорданию, Кению, Папуа – Новую Гвинею, Сент-Люсию, Тонгу, Тринидад и Тобаго, Туркмению и Эсватини. Теперь в указанный перечень входят 64 страны, передает ТАСС.
Ранее Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами. До этого Россия расширила список стран, граждане которых смогут въехать в страну по единой электронной визе, включив в него Камбоджу, Вьетнам и Мьянму.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что получить единую электронную визу на въезд в Россию смогут и граждане из так называемых недружественных стран.