Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Россия предложила Индии запустить безвизовый туробмен
Решетников: Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туробмен
Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, в Индию направили предложение о безвизовом туробмене, пока идет проработка, передает ТАСС.
Министр отметил, что перед отраслью стоит задача вернуться на доковидные параметры по въездному турпотоку и заместить выпавший турпоток из недружественных стран.
Ранее в России запустили единую электронную визу для иностранцев.