В России запустили единую электронную визу для иностранцев

Tекст: Елизавета Шишкова

Для оформления электронных виз создан специализированный сайта МИД.

Электронный документ является однократным и действует 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Заявление на оформление визы следует подавать не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость электронной визы составляет примерно 52 доллара (4,7 тыс. рублей).

Электронные визы можно оформлять через интернет, что упрощает процедуру для въезжающих туристов и бизнесменов. Государствам такая система позволяет уменьшить нагрузку на консульские учреждения, при этом сохраняя за собой возможность заранее отказывать во въезде нежелательным персонам, что затруднительно при введении простого безвизового въезда, передает ТАСС.

При оформлении электронной визы гражданин другой страны посылает на специальный консульский сайт свои данные. При въезде в страну пограничные службы ставят только отметку о пересечении границы, данные о визе хранятся в информационной системе.

О планах ввести электронные визы в России стало известно в июле 2015 года.

3 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что планируется ввести электронные визы для въезда на территорию Свободного порта Владивосток. Соответствующий закон он подписал 7 марта 2017 года.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала, что с 2021 года электронная виза заработает на территории всей России.

С 1 августа 2023 года электронная виза станет доступна гражданам 52 государств. По данным Минэкономразвития, срок оформления визы составит до шести календарных дней со дня подачи заявления.