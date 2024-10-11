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    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    28 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 14:55 • Новости дня

    Путин заявил об успешном развитии партнерства с Туркменией

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин оценил развитие торгово-экономических и межрегиональных связей с Туркменией, подчеркнув значимость партнерства двух стран.

    Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства между Россией и Туркменией на встрече с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Также глава государства отметил положительное развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Он подчеркнул, что Москва и Ашхабад продолжают поиски новых проектов для укрепления сотрудничества, что поддерживается межправительственной комиссией.

    Кроме того, президент указал на важность межрегиональных связей, подчеркивая, что 60 субъектов России имеют устойчивые контакты с партнерами в Туркмении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России на международном форуме в Ашхабаде был награжден юбилейной медалью Махтумкули Фраги президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    11 октября 2024, 09:31 • Новости дня
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов.

    В ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде глава государства заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и это является необратимым процессом.

    «Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заверил, что Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами.

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    11 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

    В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

    Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

    Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

    Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    11 октября 2024, 09:04 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России обсуждать новый миропорядок

    Путин: Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами все вопросы, касающиеся нового миропорядка, обеспечивая при этом баланс интересов», – передает РИА «Новости» его слова.

    Глава государства подчеркнул, что обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учета мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.

    «Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – заявил глава российского государства.

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    11 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

    Путин провел короткую беседу «на ногах» с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

    Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин «на ногах» пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым на полях форума в Ашхабаде, посвященного 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.

    Отмечается, что Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым на полях форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», передает РИА «Новости».

    Известно, что общение лидеров было непринужденным и проходило во время совместного фотографирования участников мероприятия. Президенты улыбались и обменивались короткими фразами.

    В пятницу Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде. В Кремле отметили, что международный форум может стать «политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    10 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны организацию безопасности на объектах с ядерным оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями по организации и надзору в сфере промышленной безопасности на объектах с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения.

    «[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] организует и осуществляет федеральный надзор в области промышленной безопасности на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения», – передает ТАСС текст указа президента.

    Ранее Путин заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России – предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

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    11 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    Путин процитировал стихи туркменского поэта Фраги

    Президент России Владимир Путин процитировал стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» процитировал строки туркменского поэта Махтумкули Фраги, отметив их роль и значимость в годы Великой Отечественной войны.

    «Книги Махтумкули Фраги не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии», – отметил Путин.

    «На что хотел бы обратить особое внимание: в годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну – в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», – процитировал Фраги президент, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры.

    «У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    На полях форума Путин провел встречу  с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

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    11 октября 2024, 08:10 • Новости дня
    Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Известно, что Путин примет участие в пленарном заседании форума, проходящего в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана, передает РИА «Новости».

    На мероприятие также приглашены представители из Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

    Накануне в Кремле отметили, что глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который может стать «политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».

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    11 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Президент Туркмении наградил Путина медалью в честь 300-летия Фраги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов наградил президента России Владимира Путина юбилейной медалью Махтумкули Фраги на международном форуме в Ашхабаде, отметив значимость поддержки Россией 300-летия туркменского поэта и мыслителя.

    Бердымухамедов отметил, что 300-летие Фраги широко отмечалось в России, и выразил благодарность за поддержку и содействие в праздновании, сообщает ТАСС.

    Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященный юбилею поэта, проходит в Ашхабаде. В мероприятии принимают участие президенты Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Узбекистана и Таджикистана. Турция представлена на уровне председателя парламента. Президент Туркмении подчеркнул, что награждение Путина является символом дружбы между странами.

    Махтумкули Фраги, родившийся в 1724 году, считается основоположником литературного туркменского языка. Он отказался от арабо-персидской метрики и использовал силлабическую систему, значительно развив роль разговорного языка в поэзии. Его произведения, первоначально передаваемые устно, начали публиковаться в первой половине XIX века.

    В пятницу президент Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он процитировал стихи поэта.

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    11 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин пригласил Пезешкиана в Россию с официальным визитом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, на что президент Ирана с радостью согласился.

    Отмечается, что в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин пригласил иранского коллегу с официальным визитом, передает ТАСС.

    Пезешкиан выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение им воспользоваться.

    Путин также сообщил, что запланировал переговоры с Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

    Президент России подчеркнул, что ждет иранского коллегу на этом мероприятии.

    «У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли поздравит нового президента США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, назвав Штаты крайне недружественным государством.

    Песков изданию Life пояснил, что Путин, скорее всего, не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после его отставки является «предположением».

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    11 октября 2024, 12:40 • Новости дня
    Путин и президент Пакистана договорились о взаимных визитах для укрепления связей

    Путин и президент Пакистана Зардари договорились о визитах и укреплении двусторонних связей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе краткой встречи в Ашхабаде президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари обсудили интенсификацию двусторонних связей и обменялись приглашениями для официальных визитов в свои страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что они также подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, включая политические интересы, сообщает ТАСС.

    Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом и уже выступил на Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

    Кроме того, Песков отметил, что лидеры обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений и обсуждении совместных проектов, которые могут способствовать укреплению двусторонних связей.

    Ранее Россия и Пакистан подтвердили возможность взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестициях.

    В Москве на пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме подписано первое в истории соглашение о бартерной торговле между Пакистаном и Россией, предусматривающее обмен сельскохозяйственными товарами.

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    11 октября 2024, 13:01 • Новости дня
    Путин подтвердил планируемую встречу с Эрдоганом в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе рабочего визита в Туркмению президент России Владимир Путин подтвердил планируемую встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Путин ожидает встречи с Эрдоганом через неделю в Казани, где состоится саммит БРИКС, передает ТАСС.

    Также в разговоре с Куртулмушем российский лидер обменялся мнениями по вопросам, обсуждавшимся ранее в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что ждет президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в октябре в Казани, подчеркивая важность укрепления сотрудничества между Россией и Турцией.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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