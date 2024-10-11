Путин заявил об успешном развитии партнерства с Туркменией

Tекст: Александра Юдина

Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства между Россией и Туркменией на встрече с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также глава государства отметил положительное развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Он подчеркнул, что Москва и Ашхабад продолжают поиски новых проектов для укрепления сотрудничества, что поддерживается межправительственной комиссией.

Кроме того, президент указал на важность межрегиональных связей, подчеркивая, что 60 субъектов России имеют устойчивые контакты с партнерами в Туркмении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России на международном форуме в Ашхабаде был награжден юбилейной медалью Махтумкули Фраги президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.