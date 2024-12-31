Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.3 комментария
Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом
Космонавты на МКС пожелали россиянам здоровья и напомнили о важности любви
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с наступающим 2025 годом, пожелав здоровья и успехов, а также призвали творить добро.
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили соотечественников с борта Международной космической станции с наступающим 2025 годом, передает РИА «Новости»,
«Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса», от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025 годом!», – обратился Овчинин к россиянам.
Вагнер, в свою очередь, отметил, что Новый год – самый теплый и душевный праздник для всех россиян. Он пожелал всем соотечественникам провести праздничные дни в кругу семьи и друзей, не забывая о важности заботы и любви к близким. Он заявил, что ежедневные заботы могут отвлекать от близких, и напомнил о важности внимания к нуждающимся.
Горбунов, в свою очередь, рассказал, что, находясь в сотнях километров от Земли, космонавты особенно ощущают нехватку общения с родными. Однако даже в космосе они чувствуют любовь и поддержку семей. Он пожелал всем мира, процветания и благополучия в новом году.
Ранее космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер на МКС планировали приготовить оливье, если необходимые для салата ингредиенты прибудут на грузовом корабле «Прогресс».
Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.