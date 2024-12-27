Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
Путин поручил создать сеть протезно-ортопедических центров в регионах России
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам создать сеть протезно-ортопедических центров, завершить работу планируется к 1 марта 2025 года.
Целью этой инициативы является обеспечение доступности соответствующей помощи для инвалидов, сообщает ТАСС.
По данным, опубликованным на сайте Кремля, разработка плана мероприятий поручена правительству Российской Федерации и региональным властям. Крайний срок выполнения задания установлен на 1 марта 2025 года.
Путин также дал распоряжение проанализировать и обобщить лучшие практики сложного протезирования. Это было предложено после встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию. Результаты анализа и успешный опыт планируется распространить для улучшения протезно-ортопедической помощи в стране.
В начале декабря Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО.