Tекст: Алексей Дегтярёв

Открытая вакансия называется «советник по перспективным технологиям и уполномоченный представитель по контрактам при американском посольстве в Киеве», передает РИА «Новости».

Будущему сотруднику предлагают вознаграждение до 150 тыс. долларов в год.

Работа предполагает контроль за сложными закупками беспилотников и систем противодействия им для украинской полиции, пограничников и нацгвардии. Специалист займется курированием многомиллионных контрактов и формированием технических требований к оборудованию.

Соискатель обязан иметь американское гражданство, опыт управления крупными федеральными сделками и доступ к секретным данным. Трудовой договор заключается на один год с возможностью продления до пяти лет.

В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о предложении Вашингтону сделки по совместному выпуску дронов на 50 млрд долларов. До этого администрация США тайно инвестировала значительные средства в расширение производства беспилотников на Украине.