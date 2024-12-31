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Дед Мороз из Великого Устюга призвал сделать 2025 год годом дружбы и любви
Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом, призвав к дружбе и взаимопомощи в 2025-м
В новогоднем обращении Дед Мороз из Великого Устюга пожелал россиянам дружбы и любви в 2025 году, отметив важность взаимопомощи и заботы друг о друге.
В новогоднем обращении Дед Мороз из Великого Устюга призвал всех сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви, передает РИА «Новости».
«С улыбкой и радостью взглянем на год предстоящий, пока еще неведомый и загадочный. Он только готовится сделать первые шаги по планете. И от того, чем мы наполним его, будет зависеть, каким ему стать», – отметил он.
Дед Мороз также пожелал творить добрые дела, ценить родных и близких и заботиться о своих семьях. Он пообещал приложить все свои волшебные силы, чтобы желания россиян исполнились.
«Творите добрые дела, цените родных и близких, берегите себя и свои семьи, и не забывайте, что сказка всегда рядом. А я, Всероссийский Дед Мороз, приложу все свои волшебные силы, чтобы самые добрые, самые заветные ваши желания обязательно исполнились», – добавил он.
Всероссийский Дед Мороз проживает в Великом Устюге, куда ежегодно съезжаются туристы на экскурсии. Они посещают его сказочную вотчину, где встречаются с известными сказочными персонажами и самим зимним волшебником, чтобы окунуться в атмосферу праздника.
Как писала газета ВЗГЛЯД,Московский Дед Мороз поделился своими предпочтениями в новогоднем меню, отметив, что его любимыми блюдами являются экологически чистые продукты.
Между тем письма Деду Морозу, отправленные россиянами через сайт «Почта Мороза», раскрывают желания взрослых и детей: малыши просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.
Ранее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и лично убедиться в обратном.