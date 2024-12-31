В Киеве, Одессе и Львове прозвучали новогодние салюты вопреки запрету

Жители Киева, Одессы и Львова устроили салюты вопреки запрету

Tекст: Мария Иванова

В Киеве, Одессе и Львове жители запустили новогодние салюты, несмотря на действующий запрет, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские источники. Видео с фейерверками было опубликовано украинским агентством УНИАН в их телеграм-канале, а также изданием «Страна».

На Украине временное военное положение, которое было введено 24 февраля 2022 года, предусматривает строгие ограничения, включая запрет на использование пиротехники. Несмотря на это, некоторые жители не воздерживаются от запуска фейерверков в праздничные дни.

Стоит отметить, что в апреле один из жителей Киева был осужден за запуск фейерверков в марте. Ему было назначено ограничение свободы. Это показывает, что нарушение запрета может иметь серьезные последствия. Однако, несмотря на такие прецеденты, жители украинских городов продолжают праздновать Новый год с помощью пиротехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили рабочими днями католическое Рождество и Новый год, из-за военного положения 25 декабря, 31 декабря и 1 января будут обычными рабочими буднями.

Главная новогодняя елка Украины будет установлена на Софийской площади в Киеве за счет меценатов, при этом все праздничные мероприятия пройдут без массовых собраний для соблюдения безопасности и экономии электроэнергии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.