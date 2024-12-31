В Кишиневе из экономии отключили новогоднюю подсветку

Мэр Кишинева Чебан сообщил об отключении новогодней иллюминации для экономии

Tекст: Евгения Караваева

Администрация Кишинева решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, передает РИА «Новости».

Мэр молдавской столицы Иван Чебан заявил, что с 1 на 2 января декоративная подсветка зданий и улиц будет полностью отключена, за исключением главных елок города. Их подсветка будет работать вместе с уличным освещением до 23.30 (00.30 мск), сообщает пресс-служба мэрии Кишинева.

Это временная мера направлена на снижение энергопотребления в праздничный период, отметил Чебан. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января все украшения и подсветка в городе будут работать в полном объеме, а иллюминация на елках останется включенной до 14 января.

С 16 декабря в Молдавии введен режим чрезвычайного положения в энергетике. Правительство утверждает, что это связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, так как 65-70% потребности покрывается за счет Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Закупка электроэнергии из других источников приведет к росту тарифов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на фоне энергетического кризиса в стране.