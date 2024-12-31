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В Кишиневе из экономии отключили новогоднюю подсветку
Мэр Кишинева Чебан сообщил об отключении новогодней иллюминации для экономии
Администрация Кишинева решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, оставив подсветку лишь на главных елках на площади Великого национального собрания и Соборной площади.
Администрация Кишинева решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, передает РИА «Новости».
Мэр молдавской столицы Иван Чебан заявил, что с 1 на 2 января декоративная подсветка зданий и улиц будет полностью отключена, за исключением главных елок города. Их подсветка будет работать вместе с уличным освещением до 23.30 (00.30 мск), сообщает пресс-служба мэрии Кишинева.
Это временная мера направлена на снижение энергопотребления в праздничный период, отметил Чебан. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января все украшения и подсветка в городе будут работать в полном объеме, а иллюминация на елках останется включенной до 14 января.
С 16 декабря в Молдавии введен режим чрезвычайного положения в энергетике. Правительство утверждает, что это связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, так как 65-70% потребности покрывается за счет Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Закупка электроэнергии из других источников приведет к росту тарифов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на фоне энергетического кризиса в стране.