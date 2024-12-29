ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Погребков, Русского Поречного, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, а также Беловод, Богдановки, Журавки и Мирополья в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция РЭБ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 бронемашин, 1231 автомобиль, 336 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек в Курской области.

На этой неделе Минобороны заявило, что потери противника на Курском направлении за все время боевых действий составили более 44,5 тыс. военнослужащих.