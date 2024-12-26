ЦБ объяснил, почему раздача денег населению разгоняет инфляцию

Tекст: Валерия Городецкая

ЦБ пояснил, что массовая раздача денег населению приводит к увеличению инфляции, а не к росту благосостояния. Согласно разъяснениям, опубликованным в официальном Telegram-канале регулятора, подобные меры в масштабах экономики не увеличивают объем доступных товаров и услуг, а лишь повышают платежеспособный спрос, что ведет к росту цен.

В публикации приведен пример, объясняющий эту ситуацию: если каждому гражданину выдать 1000 рублей, это не сделает их богаче, так как количество товаров не изменится. «Мы сможем купить то же количество товаров, но за большее количество денег», – пояснил ЦБ. В результате продавцы будут вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать возросший спрос.

Таким образом, логика, по которой раздача денег делает людей богаче, работает только на индивидуальном уровне, когда один человек получает средства, а не в масштабах всей экономики.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, сохраняя при этом уверенность в стабильности экономики России и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал предотвратить необоснованное завышение цен на ключевые товары, подчеркнув, что инфляция в стране превысила 9%.