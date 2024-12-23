Мишустин потребовал не допускать необоснованного роста цен на товары

Tекст: Валерия Городецкая

На совещании по экономическим вопросам Мишустин обратил внимание на необходимость контроля за уровнем цен на товары и услуги, передает ТАСС. Он подчеркнул важность мониторинга баланса спроса и предложения, чтобы избежать необоснованного повышения отпускных цен.

По словам Мишустина, «надо внимательно следить за всем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или ином сегменте».

Он подчеркнул, что инфляция в России с начала года к середине декабря превысила 9%. В связи с этим правительство уже приняло ряд мер по балансировке спроса и предложения во всех отраслях экономики. Премьер-министр отметил, что правительство ведет системную работу по решению вызовов, связанных с инфляционным давлением, и приняты меры для развития экономики предложения, открытия новых промышленных проектов и повышения производительности труда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения сбалансированного экономического роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей, подчеркнув важность системного подхода.