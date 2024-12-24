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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    24 декабря 2024, 12:39 • Новости дня

    Трамп не пригласил Орбана на инаугурацию

    Сийярто сообщил об отсутствии приглашения Орбана на инаугурацию Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получил приглашения на церемонию вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, Орбан не получал приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «Я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», – отметил Сийярто, говоря о дипломатической практике подобных мероприятий.

    Он подчеркнул, что отсутствие приглашения не является чем-то необычным, так как обычно на такие мероприятия не приглашают иностранных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине. Также Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

    Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

    «На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

    «Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

    «На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

    Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    21 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа, предлагая смену собственника на границе с Украиной.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы газ, переходя на территорию Украины, считался венгерским, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя», – заявил он.

    Орбан подчеркнул, что Венгрия не отказывается от планов получать энергию через Украину и будет продолжать переговоры в следующем году.

    Он отметил, что зависимость от одной трубопроводной системы делает страну уязвимой.

    Таким образом, Венгрия ищет пути диверсификации своих энергетических источников и сохранения транзита через Украину, что, по мнению Орбана, повысит энергообеспеченность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Россия решили проблему с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, которая возникла из-за санкций США против Газпромбанка. До этого премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ.


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    23 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

    Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько государств выступили с предложениями провести встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на своей территории, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

    Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

    Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

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    22 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Поставки нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию восстановились

    Сийярто сообщил о возобновлении поставок в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»

    Поставки нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию восстановились
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» были восстановлены, что гарантирует энергобезопасность страны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он отметил в своей публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что энергоснабжение Венгрии теперь находится в безопасности, передает РИА «Новости».

    В октябре Сийярто заявил, что Венгрия продолжит получать нефть из России через трубопровод «Дружба», так как Адриатический трубопровод из Хорватии не справляется с необходимыми объемами.

    Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.

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    24 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Киеву запретили критиковать Трампа

    Республиканская партия США велела киевским властям не критиковать заявления Трампа по Украине

    Киеву запретили критиковать Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ сообщил, что руководству страны было предписано «не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит», передает РИА «Новости».

    «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», – заявил источник, добавив, что Киеву велели Трампа «не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит» Украину.

    По данным СМИ, американское «глубинное государство» предпринимает шаги для контроля над Трампом, чтобы предотвратить изменения ключевых направлений политики США. В рамках этой стратегии, как предположили СМИ, решено избегать критики Трампа, но «бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский прокомментировал стремление Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сказал, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам.

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    22 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США

    Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне только два пола в США

    Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении узаконить в США политику, признающую только два пола, получив поддержку участников конференции. Решение может повлиять на увольнение 15 тыс. военных-трансгендеров.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, в воскресенье выступил с заявлением о намерении утвердить официальную политику, признающую только два пола: мужской и женский. Это заявление он сделал на конференции Turning Point USA в Аризоне, получив аплодисменты от участников мероприятия.

    Трамп подчеркнул, что политика его администрации будет основываться на признании существования только двух полов. «При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола – мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» – сказал он.

    Ранее газета Times сообщала о намерении Трампа принять указ, который может привести к увольнению около 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

    Согласно исследованию агентства Ассошиэйтед Пресс, проведенному в ноябре, приблизительно половина американцев считает, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий врачам проводить операции по смене пола детям без согласия родителей, а также запретил судам и юристам сообщать о таких процедурах по запросам из других штатов. Дональд Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют только два пола – мужской и женский.

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    24 декабря 2024, 01:22 • Новости дня
    У парламента Панамы сожгли флаг США

    Протестующие в Панаме сожгли флаг США из-за заявлений Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Панаме прошла акция протеста против заявлений избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале, участники которой сожгли флаг США.

    Профсоюзы и социальные организации устроили акцию протеста у здания парламента Панамы. Генеральный секретарь Национального профсоюза рабочих в сфере строительства Сауль Мендес отметил: «Мы отвергаем угрозы Дональда Трампа. Это территория Панамы. Мы будем защищать его (канал)». Участники акции выразили свое недовольство, сжигая флаг США и плакаты с надписью «Трамп – враг Панамы», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала и пригрозил, что США могут вернуть его себе. Американист Малек Дудаков полагает, что Трамп хочет принудить Панаму к помощи в разрешении миграционного кризиса и «передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше».

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    23 декабря 2024, 10:57 • Новости дня
    Трамп процитировал Путина в речи об урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина во время заявления об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, выступая в воскресенье, процитировал российского лидера Владимира Путина о готовности к встрече с американским политиком, заявление было сделано в ходе прямой линии, передает РИА «Новости».

    В своей речи Трамп подчеркнул намерение закончить боевые действия на Украине, ссылаясь на высказывание Путина о его готовности к разговору.

    Трамп в свою очередь заявил, что уверен в способности урегулировать украинский конфликт в короткие сроки. Он неоднократно заявлял, что ему необходимо всего лишь один день для решения этого вопроса.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что не знает, когда встретится с Трампом, и не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов к встрече.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    22 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал создание американского «Железного купола»

    Трамп объявил о планах строительства американского противоракетного щита

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах создания нового противоракетного щита «Железный купол», полностью изготовленного в США, ссылаясь на современные оборонные возможности, которые позволяют «сбивать иголку с неба».

    Он выступил на конференции Turning Point USA в штате Аризона, где заявил: «Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США».

    Трамп подчеркнул, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта. Однако сейчас, по словам Трампа, оборонные возможности США настолько развиты, что позволяют «сбивать иголку с неба», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, развернуть над США систему ПРО по типу «Железного купола» в Израиле Трамп обещал еще в январе.


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    23 декабря 2024, 03:43 • Новости дня
    Трамп исключил возможность президентства Маска

    Трамп заявил, что Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп подчеркнул, что Илон Маск не сможет занять пост президента США из-за своего происхождения, отметив, что сам чувствует себя в безопасности на этом посту.

    На конференции AmericaFest в Аризоне Дональд Трамп решительно опроверг слухи о том, что Илон Маск может занять пост президента США вместо него, пишет ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что такие заявления являются вымыслом, и добавил: «Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом США? Он не родился в этой стране».

    Илон Маск действительно родился в Претории, ЮАР, и американская конституция запрещает лицам, родившимся за пределами США, претендовать на пост президента. Тем не менее, Маск продолжает активно участвовать в политических процессах в США. Недавно его назвали «теневым президентом» из-за его роли в обсуждении законопроекта о финансировании федерального правительства.

    Ранее The Washington Post сообщала о влиянии Маска в политической сфере, а телекомпания NBC отмечала, что в окружении Трампа начинают уставать от постоянного присутствия и вмешательства Маска. Источники утверждают, что Маск ведет себя как сопрезидент и активно продвигает свои идеи в администрации Трампа. Ожидается, что в новой администрации Трампа Маск и Вивек Рамасвами возглавят ведомство, занимающееся повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск был назван критиками «теневым президентом» США из-за его влияния на провал законопроекта о финансировании федерального правительства. Американские законодатели-республиканцы предложили выдвинуть Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, инициативу представил сенатор Рэнд Пол из Кентукки. Илон Маск заявил, что США необходимы шаги по сокращению дефицита бюджета, иначе страна столкнется с серьезными проблемами.

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    23 декабря 2024, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Трамп назвал контроль над Гренландией необходимым для национальной безопасности США

    Tекст: Вера Басилая

    В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении о назначении Кена Хауэри на пост посла США в Дании. По словам Трампа, контроль над Гренландией является важным элементом обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире, передает ТАСС.

    Ранее, в первый срок своего президентства, Трамп уже проявлял интерес к Гренландии. Однако власти Дании отказались обсуждать возможность продажи Гренландии.

    Трамп уже интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию, и заявлял, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.

    До этого Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

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