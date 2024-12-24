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Доброволец рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен штурмовикам России
Солдаты ВСУ сдались в плен штурмовикам ВС России через прямой контакт на фронте
Солдаты ВСУ предпочитают сдаваться российским штурмовикам через визуальный контакт, чтобы избежать гибели, рассказал представитель добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным Жак.
По его словам, солдаты ВСУ выбирают сдаваться в плен российским штурмовикам, ожидая установления прямого контакта с ними, чтобы избежать уничтожения от своих же подразделений, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что бойцы, желающие прекратить противодействие или вступить в добровольческий отряд, дожидаются подхода штурмовых групп – как российских, так и из добровольческих формирований.
Визуальный и словесный контакт со штурмовиками позволяет им выразить свое желание сдаться. Этот процесс рискован, так как происходит в условиях боевого взаимодействия, однако он предпочтительнее, чем смерть в очередном «мясном» штурме, указал военный.
Также он подчеркнул, что современная линия фронта насыщена различными средствами наблюдения – выносными камерами, тепловизорами, коптерами, что делает невозможным традиционную сдачу в плен с поднятием белого флага.
Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.