Доброволец рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен штурмовикам России

Солдаты ВСУ сдались в плен штурмовикам ВС России через прямой контакт на фронте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, солдаты ВСУ выбирают сдаваться в плен российским штурмовикам, ожидая установления прямого контакта с ними, чтобы избежать уничтожения от своих же подразделений, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что бойцы, желающие прекратить противодействие или вступить в добровольческий отряд, дожидаются подхода штурмовых групп – как российских, так и из добровольческих формирований.

Визуальный и словесный контакт со штурмовиками позволяет им выразить свое желание сдаться. Этот процесс рискован, так как происходит в условиях боевого взаимодействия, однако он предпочтительнее, чем смерть в очередном «мясном» штурме, указал военный.

Также он подчеркнул, что современная линия фронта насыщена различными средствами наблюдения – выносными камерами, тепловизорами, коптерами, что делает невозможным традиционную сдачу в плен с поднятием белого флага.

Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.