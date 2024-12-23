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ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
Германия обновила перечень вооружений для Украины, добавив две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, а также ряд других военных комплектующих.
В новый список вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Об этом стало известно из списка военной помощи украинским вооруженным силам, опубликованного на сайте правительства Германии, передает ТАСС.
Кроме систем ПВО и пусковых установок, в новый пакет вооружений вошли ракета для IRIS-T SLM и управляемая ракета AIM-9L/I-1 Sidewinder. Также Германия передала Украине самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 с запасными частями и 52 тыс. артснарядов калибра 155 мм.
Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR. Таким образом, Германия продолжает оказывать значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал расходы Европы и США на Украину «кошмарной суммой».