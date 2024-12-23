Лавров и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии в нефтяной сфере

Лавров и Вучич обсудили санкции Запада и нефтяное сотрудничество России и Сербии

Tекст: Антон Антонов

Лавров по инициативе сербской стороны провел телефонные переговоры с Вучичем, сообщается на сайте МИД России.

«Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер», – говорится в сообщении.

Особое внимание в разговоре уделено вопросам косовского урегулирования, где обе стороны подчеркнули необходимость соблюдения резолюции СБ ООН 1244, обеспечивающей суверенитет Сербии.

Лавров подтвердил поддержку России в деле защиты прав сербского народа. Обсуждались также проблемы, вызванные действиями властей Косово, которые ограничивают правосубъектность сербских муниципалитетов и нарушают права сербов в регионе.

С обеих сторон выражена озабоченность ситуацией в Боснии и Герцеговине.

Вучич отметил, что в ходе разговора обсуждались ожидаемые санкции США против российско-сербской нефтяной компании NIS («Нефтяной индустрии Сербии»), а также региональные и мировые политические вопросы, передает РИА «Новости».

Президент Сербии подчеркнул, что Приштина пытается запретить участие партии косовских сербов в предстоящих 9 февраля в Косово выборах, нарушая международное право.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.