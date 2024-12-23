«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».10 комментариев
Харьковская ВГА выявила подозреваемых в преступлениях иностранных наемников ВСУ
Харьковская ВГА установила семь иностранных наемников ВСУ, подозреваемых в преступлениях
Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области (УВД ВГА) в 2024 году Харьковской области установило семь иностранных наемников ВСУ, причастных к тяжким преступлениям, и направило данные в посольства, сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
В отношении них были возбуждены уголовные дела, а информация передана в посольства соответствующих стран. Лисняк на брифинге отметил, что сотрудники управления продолжают мероприятия по идентификации иностранных граждан, причастных к совершению военных преступлений в составе незаконных вооруженных формирований на территории региона, передает ТАСС.
Лисняк добавил, что запросы о привлечении к уголовной ответственности этих наемников уже направлены в посольства соответствующих государств.
Ранее главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России.
В сентябре СК России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства мирных жителей, на территории Курской области.