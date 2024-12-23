Харьковская ВГА установила семь иностранных наемников ВСУ, подозреваемых в преступлениях

Tекст: Дарья Григоренко

В отношении них были возбуждены уголовные дела, а информация передана в посольства соответствующих стран. Лисняк на брифинге отметил, что сотрудники управления продолжают мероприятия по идентификации иностранных граждан, причастных к совершению военных преступлений в составе незаконных вооруженных формирований на территории региона, передает ТАСС.

Лисняк добавил, что запросы о привлечении к уголовной ответственности этих наемников уже направлены в посольства соответствующих государств.

Ранее главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина США Роберта Вертмана, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России.

В сентябре СК России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийства мирных жителей, на территории Курской области.