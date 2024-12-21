Германия поддержала возвращение России на международные турниры по футболу

Генсек РФС заявил о поддержке Германией возвращения России на международную арену

Tекст: Евгения Караваева

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международные спортивные соревнования. Как сообщает RT, некоторые страны, такие как Германия, выражают поддержку этому шагу.

Митрофанов отметил, что во время визита в Болгарию он заметил, что представители этой страны поддерживают возвращение России. «Все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии», – говорил он.

По его словам, кроме Германии, другие государства, такие как Норвегия и Швеция, не возражают против возвращения России, хотя и ожидают решения от УЕФА по ряду вопросов. В то же время Дания является одной из стран, выступающих против.

Митрофанов также подчеркнул, что около 30% стран в целом выступают против возвращения России на международную арену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.



На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов УЕФА поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.

