Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
Германия поддержала возвращение России на международные турниры по футболу
Генсек РФС заявил о поддержке Германией возвращения России на международную арену
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что Германия выступает за возвращение России на международные спортивные соревнования, тогда как около 30% стран против этого.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международные спортивные соревнования. Как сообщает RT, некоторые страны, такие как Германия, выражают поддержку этому шагу.
Митрофанов отметил, что во время визита в Болгарию он заметил, что представители этой страны поддерживают возвращение России. «Все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии», – говорил он.
По его словам, кроме Германии, другие государства, такие как Норвегия и Швеция, не возражают против возвращения России, хотя и ожидают решения от УЕФА по ряду вопросов. В то же время Дания является одной из стран, выступающих против.
Митрофанов также подчеркнул, что около 30% стран в целом выступают против возвращения России на международную арену.
Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.
На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов УЕФА поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.