Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
Путин поручил развивать военно-спортивные лагеря в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по созданию сети военно-спортивных лагерей, которые будут способствовать формированию у молодежи мотивации для поступления на военную службу.
В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, указано, что правительство России должно совместно с исполнительными органами субъектов рассмотреть вопросы обустройства и развития таких лагерей. Эти объекты будут выполнять спортивно-оздоровительные функции и служить площадками для подготовки молодежи к военной службе.
Доклад о проделанной работе и предложениях по этому вопросу президент ожидает получить до 15 февраля 2025 года.
Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, благодаря созданной в стране благоприятной атмосфере.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью.