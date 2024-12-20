Путин поручил развивать военно-спортивные лагеря в России

Tекст: Валерия Городецкая

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, указано, что правительство России должно совместно с исполнительными органами субъектов рассмотреть вопросы обустройства и развития таких лагерей. Эти объекты будут выполнять спортивно-оздоровительные функции и служить площадками для подготовки молодежи к военной службе.

Доклад о проделанной работе и предложениях по этому вопросу президент ожидает получить до 15 февраля 2025 года.

Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, благодаря созданной в стране благоприятной атмосфере.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью.