Звание «Студент года» получил студент из Саратовской области

В национальном центре «Россия» наградили победителей проекта «Твой Ход» и назвали «Студента года»

«Победитель сегодняшнего конкурса станет ярким примером для подражания, ролевой моделью, которую вы будете стремиться превзойти», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вручая гран-при премии «Студент года» участнику из Саратовской области Владиславу Быкову.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, также участвовавший в церемонии, отметил, что дипломы и награды – не единственный показатель успеха. «Вы все – уже победители. Для кого-то этот форум станет началом большого пути, а для кого-то – очередной ступенью на пути к большой цели. Каждый из вас талантлив и способен на многое, но по-настоящему большие задачи можно решить только вместе с командой. Единство делает нас сильнее», – отметил Кириенко.

Тем молодым людям, кто выберет в дальнейшем для себя государственную и муниципальную службу, первый замруководителя администрации президента указал, что «главная ценность – это служение, то, что ты можешь сделать для страны и для других людей».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков напомнил, что четыре года назад, когда стартовал конкурс «Твой Ход», целью проекта была поддержка инициативных студентов, которые знают, как изменить мир вокруг себя к лучшему, а их яркие идеи нуждаются в возможностях для их реализации. «В этом году на Форуме 2500 человек, сформировалось огромное сообщество неравнодушных молодых людей, тех, кто любит свою Родину, свой регион, свой университет», – сказал глава Минобрнауки.

Трогательным моментов церемонии закрытия форума стало предложение руки и сердца, сделанное студентом из Элисты прямо на сцене.