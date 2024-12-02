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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    2 декабря 2024, 06:27 • Новости дня

    Матвиенко не увидела оснований для контактов с Сенатом США

    Матвиенко не увидела оснований для контактов с американским парламентом

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии условий для возобновления переговоров с Сенатом США и предложила отмену санкций как возможный шаг к диалогу.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент отсутствуют условия для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации России, передает РИА «Новости». Она отметила, что диалог мог бы быть полезным при определенных обстоятельствах.

    Матвиенко указала, что снятие санкций против российских парламентариев избранным президентом США Дональдом Трампом стало бы значительным шагом к установлению конструктивного взаимодействия между странами. «Пусть новый президент США отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения», – отметила спикер.

    Ранее Матвиенко заявила, что сигнал президента Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    1 декабря 2024, 15:45 • Новости дня
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

    Американист Дудаков: Трамп угрозами не сможет остановить дедолларизацию БРИКС

    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    @ REUTERS/Hannah McKay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.

    «Дональд Трамп уже не в первый раз комментирует процессы дедолларизации, проходящие во всем мире. Я напомню, что даже в предвыборную программу Республиканской партии в августе на партийном съезде был включен пункт о том, что нужно спасать статус доллара как мировой резервной валюты», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Также Трамп предлагал вводить тарифы в размере 100% в отношении тех стран, которые откажутся от доллара в рамках мировой торговли. Но все отлично понимают, что это рычаг давления и во многом блеф со стороны американцев. Потому что невозможно представить себе ведение 100-процентных тарифов, например, в отношении Китая, учитывая объем торговли между США и Поднебесной – а это сотни миллиардов долларов», – напомнил он.

    «Можно понять, каким ударом пошлины окажутся в итоге для американской экономики, хотя и для китайской тоже. Поэтому, наверное, каких-то «трамповских» тарифов против стран БРИКС ждать стоит, но все-таки далеко не таких масштабных, которыми он сейчас угрожает», – спрогнозировал собеседник.

    «Мы видим, что доля доллара в мировой торговле, в принципе, остается довольно высокой, но в основном за счет того, что она съедает долю евро в рамках, например, транзакций, проходящих через SWIFT. При этом быстро растет доля юаня, который превращается в одну из ключевых мировых валют для торговли вне рамок SWIFT», – заметил аналитик.

    «Развивается работа инфраструктуры цифрового юаня, и во многих странах Глобального Юга появляются клиринговые банки, которые позволяют в обход доллара торговать в юанях с китайским бизнесом. Это работает уже и в Африке, и во многих странах Юго-Восточной Азии, и в России, хотя есть некоторые проблемы с платежами. Я думаю, повернуть вспять процессы дедолларизации Трампу не удастся», – продолжил спикер.

    «Кстати, Трамп замыслил большую монетарную перестройку в Соединенных Штатах. Он пытается поставить Федеральную резервную систему под контроль исполнительной власти и устроить девальвацию доллара для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и американских товаров в рамках экспорта вовне. Я думаю, что если такая девальвация доллара случится, то это только ускорит процессы этой самой дедолларизации», – подчеркнул Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран, входящих в БРИКС, взять на себя обязательство не создавать новую валюту, или они столкнутся с введением 100-процентных пошлин.

    «Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема». «Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой взаимных платежей, альтернативной SWIFT», – указал он в своем Telegram-канале.

    «При этом в торговле с третьими странами, к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры», – подчеркнул сенатор.

    Ранее ВЗГЛЯД просчитывал три сценария торговой войны Трампа с Китаем.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    29 ноября 2024, 07:24 • Новости дня
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия успешно заставляет Запад учитывать российские интересы в ущерб собственным стратегическим целям, заявили на канале CNN.

    По информации медиа, Россия своими действиями вынуждает Запад подстраиваться под российские условия, что идет вразрез с собственными стратегическими интересами западных стран, передает «Лента.ру».

    «Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок», – указано в докладе Института изучения войны (ISW), который цитирует CNN.

    Такая политика, отмечают аналитики, позволяет России получить преимущество в международных отношениях и на поле боя. В материале сравнили нынешнюю стратегию России с советским концептом «рефлексивного контроля», где одна сторона пытается управлять действиями другой через манипуляции и давление.

    В качестве примера приводятся недавние дискуссии западных стран относительно передачи вооружений Украине. При принятии таких решений союзники учитывают потенциальную реакцию Москвы, что сдерживает их действия и решения. Таким образом, Россия добивается того, чтобы Запад действовал более осторожно, опасаясь возможных ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России, которая предусматривает возможность ответа даже в случае угрозы суверенитету России обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    29 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США

    Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США

    Tекст: Евгения Караваева

    В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.

    Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2024 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».

    Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.

    Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.

    Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.

    Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.

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    30 ноября 2024, 15:58 • Новости дня
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис предупредил о возможной реакции России на провокации Запада, которая может обернуться ударом не только по Украине, но и по Европе.

    Отставной подполковник выразил озабоченность по поводу действий Запада, которые, по его мнению, провоцируют Россию применить систему «Орешник» не только на Украине, но и в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, Запад буквально «загоняет Россию в угол», добиваясь от президента Путина выполнения угроз.

    «Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают», – подчеркнул Дэвис.

    Он привел аналогию, сравнив Россию с медведем в берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно вторгается к нему, полагая, что останется безнаказанным.

    Эксперт считает, что такая стратегия может привести к серьезным последствиям, включая эскалацию конфликта за пределами Украины и распространение его на европейские страны.

    Ранее в Кремле заявили, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

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    29 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время.

    В своем заявлении он назвал российские удары по позициям ВСУ «возмутительными» и заявил, что такие действия служат напоминанием о необходимости усиленной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Байден также пообещал, что вскоре Киев получит новые поставки вооружения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России. По данным Минобороны, ВС России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей.

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    29 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Американского хоккеиста удивили ежедневные рукопожатия в России

    Американский хоккеист Томпсон удивился ежедневным рукопожатиям в России

    Tекст: Вера Басилая

    Американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Американский хоккеист нижегородского клуба «Торпедо» Китон Томпсон поделился своими впечатлениями о жизни в России, передает «Чемпионат». По его словам, его сильно удивила традиция ежедневных рукопожатий в раздевалке и пожелания приятного аппетита.

    «Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвертый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего?» – рассказал американец.

    По словам хоккеиста, в Америке пожелания приятного аппетита можно услышать только от официантов, тогда как в России эта практика является частью повседневного общения. Томпсон отметил, что ему теперь нравится эта традиция, поскольку она привносит дружелюбие.

    В текущем сезоне Томпсон участвовал в 26 матчах, где набрал пять очков, забив один гол и сделав четыре передачи. Хоккеист продолжает адаптироваться к жизни в России как на ледовой площадке, так и за ее пределами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    1 декабря 2024, 04:21 • Новости дня
    Трамп сменил главу ФБР

    Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР вместо Кристофера Рея

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, передает ТАСС. Трамп заявил, что Пател является выдающимся юристом и следователем, который активно боролся за идею «Америка прежде всего». Президент добавил, что Пател сыграл ключевую роль в разоблачении российского вмешательства в выборы 2016 года.

    Кэш Пател ранее работал в Пентагоне и зарекомендовал себя как борец с коррупцией и защитник правосудия. Трамп выразил уверенность, что под руководством Патела ФБР успешно справится с эпидемией преступности, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит наркотрафик через границу США.

    Пател сменит на посту Кристофера Рея, который был назначен в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Хотя срок полномочий главы ФБР составляет десять лет, Associated Press отмечает, что отставка Рея может стать неожиданной. Трамп неоднократно критиковал ФБР за политизацию расследований и недостаточную эффективность работы службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил, что намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная своими резкими высказываниями в адрес киевского режима и Владимира Зеленского. Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, включая угрозы безопасности и случаи так называемого сваттинга.

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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    29 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    МИД: Ввод миротворцев на Украину будет провокацией

    МИД заявил о провокационности планов Запада по размещению миротворцев на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Озвученные Службой внешней разведки России планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными, они дополнительно указывают на намерение Запада углубить военное противостояние с Россией, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, данные планы являются провокационными, они демонстрируют стремление Запада углубить участие в военной конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    «Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – заявил Галузин.

    Он также отметил, что Запад уже глубоко вовлечен в противостояние с Россией.

    Ранее в Кремле заявили, что размещение миротворческого контингента на Украине возможно лишь при согласии всех участвующих сторон.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о планах Запада развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    1 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

    Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты Хантера Байдена считают, что победа Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для их подзащитного, учитывая возможное давление на спецпрокурора.

    Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

    Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

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    30 ноября 2024, 00:39 • Новости дня
    Маск отметил День благодарения в имении Трампа в компании Сталоне

    Илон Маск отпраздновал День благодарения с Трампом и Сталоне в Мар-а-Лаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск провел День благодарения в имении Дональда Трампа на Флориде, где его компанию составили избранный президент США и актер Сильвестер Сталоне.

    Как пишет РИА «Новости», американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения в имении Дональда Трампа, расположенном во Флориде. Видеозапись, подтверждающая это событие, была опубликована в его социальной сети. На записи Маск находится в компании избранного президента США Дональда Трампа и известного актера Сильвестера Сталоне.

    На другом видео Маск за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, а также другими гостями. Маск прокомментировал публикацию, вызвавшую резонанс, отметив, что он действительно присутствовал на мероприятии.

    Ранее СМИ США сообщали, что Трамп шутил о том, что не может «отделаться» от Маска, так как миллиардеру очень нравится его резиденция Мар-а-Лаго. Также источники отмечали, что окружение Трампа выражало недовольство из-за поведения Маска, который якобы вел себя как сопрезидент.

    Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, и 17 декабря коллегия выборщиков должна будет утвердить результаты голосования, а 6 января новый состав конгресса США утвердит окончательные итоги выборов. Инаугурация планируется на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Илон Маск присутствовали на запуске ракеты Starship 20 ноября. При этом Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.

    В то же время Маск недавно предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

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