  • Новость часаСпецназ приступил к зачистке площади у парламента в Грузии
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    19 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    23 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    30 комментариев
    2 декабря 2024, 01:14 • Новости дня

    Военкор Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Военкор ANNA-News Сергей Ярцев погиб при ДТП в Луганске

    Tекст: Максим Попов

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Луганске погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, передвигавшийся на автомобиле «УАЗ Патриот».

    Как сообщает РИА Новости, в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб военный корреспондент и волонтер информационного агентства ANNA-News Сергей Ярцев.

    Представитель силовых структур ЛНР подтвердил: «Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева».

    Сообщается, что авария произошла с автомобилем «УАЗ Патриот», на котором передвигался Ярцев.


    30 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя высказывания премьер-министра Японии Синдзо Исибы о намерении Токио заключить мирный договор с Россией, Захарова заявила, что невозможно заключить договор без переговоров, а для этого Японии необходимо отказаться от враждебного курса, нацеленного на ущерб России и ее гражданам.

    Захарова также подчеркнула, что под решением «территориальной проблемы», о которой упомянул Исиба, может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами. «Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может», – приводит слова дипломата Telegram-канал российского МИД.

    Напомним, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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    30 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Ирландский журналист обвинил западные СМИ во лжи о России

    Ирландский журналист Боуз обвинил западные СМИ во лжи о России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чем очевиднее становится провал Запада на Украине, тем активнее распространяется ложь о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    В посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз подчеркнул, что западные СМИ намеренно распространяют ложь о России, особенно на фоне очевидного провала их стратегии на Украине, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что западные страны ожидали развала российской армии и экономики под давлением санкций и международной изоляции.

    «Российская армия должна была развалиться, но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть порвана в клочья, но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики», – заявил Боуз.

    По его словам, западные санкции, которые должны были серьезно ослабить Россию, не оправдали возложенных на них надежд. Вместо этого, считает Боуз, целая «дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов» направлена на распространение лжи о России под полным контролем западной разведки.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    29 ноября 2024, 04:16 • Новости дня
    В России анонсировали работающий со «скоростью света» компьютер

    Ученые создадут прототип вычислительной системы для обработки данных со скоростью света

    Tекст: Максим Попов

    Российские ученые планируют в ближайшие два года создать прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, которая будет обрабатывать данные со скоростью более 10 в 19-й степени операций в секунду, сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.

    По словам Сергеева, в проекте участвуют ведущие центры, включая Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Самарский государственный университет, передает ТАСС.

    Ученый отметил: «Фактически, это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света».

    Подобные системы обещают быть в 100-1000 раз быстрее современных решений и достигнут эксаопсного уровня к 2030 году. Это станет возможным за счет использования специальных фотонных вычислительных систем, что обеспечит значительное ускорение и улучшение энергоэффективности по сравнению с традиционными процессорами и графическими ускорителями, сказал он.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    1 декабря 2024, 01:13 • Новости дня
    Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле

    Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря будут выполнять с дозаправкой в Каракасе

    Tекст: Денис Тельманов

    Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с 1 по 8 декабря, чтобы сохранить программу полетов на Кубу.

    Росавиация временно изменила маршрут рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро, сообщает ТАСС. С 1 по 8 декабря самолеты будут совершать промежуточную посадку в Каракасе для дозаправки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация предупреждала, что программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть изменена из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. В связи с этой ситуацией Министерство транспорта России, Росавиация и российские авиаперевозчики начали консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита на полеты.

    30 ноября самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с 10-часовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.

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    30 ноября 2024, 05:42 • Новости дня
    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова зарегистрировала стартап May23 в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму Дарья Богданова, правнучка легендарного летчика Чкалова, зарегистрировала стартап в бельгийской провинции Брабант.

    Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии. Проект получил название May23, он размещен в пригороде Левена, Фламандский Брабант, передает РИА «Новости».

    Согласно бельгийским регистрационным документам, стартап May23 занимается разнообразной деятельностью, включая производство мыла и моющих средств, книгоиздание, организацию мероприятий, а также производство обучающих фильмов и видеоклипов. Богданова зарегистрирована как самозанятый предприниматель в Бельгии и платит налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнучку Валерия Чкалова, Дарью Богданову, обвинили в призывах к терроризму и поместили в перечень экстремистов и террористов за оправдание терроризма в интервью с Олегом Кашиным. Богданова сбежала за границу и была объявлена в международный розыск, ее обвиняют по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Она не стала обжаловать заочный арест, и решение суда вступило в законную силу. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

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    29 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России обновлены правила бронирования сотрудников компаний, касающиеся условий, по которым организация может быть признана обеспечивающей устойчивую работу экономики, сообщило Минцифры.

    По данным ведомства, «скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики», передают «Ведомости».

    Уточняется, что изменения касаются перечня условий, при которых организации могут быть признаны обеспечивающими устойчивую работу экономики. Такие компании получают право на бронирование своих сотрудников по отдельному решению.

    В министерстве добавили, что в течение декабря обновленные условия оформления брони будут доведены до сведения компаний.

    Ранее Минцифры опровергло информацию об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов, подчеркнув, что отсрочка продолжает действовать без изменений.

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    30 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», питание установлено от «Днепровской» линии, сообщает пресс-служба станции.

    На ЗАЭС была отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения под названием «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате отключения не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности на станции. Персонал ЗАЭС находится в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

    Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в Европе. На данный момент все шесть энергоблоков станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

    Напомним, 23 ноября Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии «Днепровская» после срабатывания автоматики. Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ, с которых осуществлялись запуски беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС.

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    29 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам

    ЦБ заявил о рисках криптовалют для россиян и об отсутствии изменений в своем отношении

    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) продолжает считать криптовалюту активом с повышенными рисками для физических лиц, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

    «Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен», – сказал Габуния в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ЦБ продолжает следить за развитием мировых тенденций в сфере криптовалют. Однако, по его словам, заметного перехода от слов к делу в этом направлении пока не наблюдается.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты, включая майнинг и сделки в рамках экспериментального правового режима. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалюту невозможно считать надежным средством для сбережений из-за ее непредсказуемости и волатильности, однако она может быть полезна для внешнеторговых операций.

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    29 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) планирует ввести новые регуляторные меры для ужесточения требований к формированию резервов банков, связанных с высокорисковыми ипотечными схемами, чтобы минимизировать их распространение, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

    Габуния отметил, что подробности о том, как будут работать эти меры, регулятор объявит позднее, передает РИА «Новости».  Согласно данным ЦБ, банки и застройщики продвигают свои совместные маркетинговые программы на первичном рынке, по ним в III квартале выдавалась почти каждая вторая рыночная ипотека. При этом схемы продажи квартир «с субсидией от застройщика», как правило, основаны на том, что в обмен на льготы заемщик приобретает жилье по повышенной стоимости.

    В конце сентября ЦБ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Этот документ направлен на минимизацию высокорисковых схем ипотечного кредитования и улучшение информированности заемщиков о кредитных условиях и рисках.

    Стандарт также преследует цель предотвратить случаи, когда банки направляют средства, выданные по ипотечному кредиту, на аккредитив вместо счета эскроу, где они могут находиться длительное время без использования по назначению. Это должно повысить прозрачность и защиту потребителей на рынке ипотечного кредитования.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

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