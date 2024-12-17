У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Китайский блогер сравнил цены на продукты в России и Китае
Китайский блогер Сюй Хкукан рассказал о популярности российских магазинов в КНР и сравнил цены на основные продукты питания в двух странах, отметив, что мясо и молочные продукты дешевле в России, а овощи и фрукты – в Китае.
Хкукан на стриме с ведущей Еленой Кононовой рассказал о росте популярности российских товаров в Китае, передает телеканал «360». По его словам, в стране открываются магазины, специализирующиеся на продаже продуктов из России, включая колбасу, сыры, молочные продукты и шоколад. Он объяснил это модой на российские товары и добавил, что в Китае сейчас насчитывается множество таких магазинов.
По словам Хкукана, он был удивлен, увидев столько российских товаров в китайских городах, например, в Ханчжоу. При этом он отметил, что традиционные пищевые предпочтения китайцев включают рис, лапшу, овощи и соевые продукты. «В России я не нашел соевый сок – в Китае его очень любят», – отметил блогер.
Хкукан также поделился, что хотя в Китае много российских магазинов, он предпочитает покупать эти товары непосредственно в России. Он заметил, что качество российских продуктов в китайских магазинах не всегда на высоте, так как их часто производят в самом Китае.
Блогер отметил разницу в стоимости жизни между Москвой и Гуанчжоу. По его мнению, мясо и молочные продукты в России дешевле, в то время как овощи и фрукты в Китае обойдутся дешевле. Пол-литровый пакет молока в Китае стоит около 15 юаней, что составляет примерно 250 рублей.
Хкукан также вспомнил о своем первом визите в Россию, когда он учился по обмену в РУДН. Он отметил, что в России многие, особенно в метро, предпочитают читать книги, в то время как в Китае молодые люди чаще заняты своими телефонами. Блогер также сравнил архитектуру двух стран, назвав китайскую более современной, а российскую – с элементами советского стиля, добавив, что в России все равно красиво.
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