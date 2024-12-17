Китайский блогер сравнил цены на продукты в России и Китае

Tекст: Валерия Городецкая

Хкукан на стриме с ведущей Еленой Кононовой рассказал о росте популярности российских товаров в Китае, передает телеканал «360». По его словам, в стране открываются магазины, специализирующиеся на продаже продуктов из России, включая колбасу, сыры, молочные продукты и шоколад. Он объяснил это модой на российские товары и добавил, что в Китае сейчас насчитывается множество таких магазинов.

По словам Хкукана, он был удивлен, увидев столько российских товаров в китайских городах, например, в Ханчжоу. При этом он отметил, что традиционные пищевые предпочтения китайцев включают рис, лапшу, овощи и соевые продукты. «В России я не нашел соевый сок – в Китае его очень любят», – отметил блогер.

Хкукан также поделился, что хотя в Китае много российских магазинов, он предпочитает покупать эти товары непосредственно в России. Он заметил, что качество российских продуктов в китайских магазинах не всегда на высоте, так как их часто производят в самом Китае.

Блогер отметил разницу в стоимости жизни между Москвой и Гуанчжоу. По его мнению, мясо и молочные продукты в России дешевле, в то время как овощи и фрукты в Китае обойдутся дешевле. Пол-литровый пакет молока в Китае стоит около 15 юаней, что составляет примерно 250 рублей.

Хкукан также вспомнил о своем первом визите в Россию, когда он учился по обмену в РУДН. Он отметил, что в России многие, особенно в метро, предпочитают читать книги, в то время как в Китае молодые люди чаще заняты своими телефонами. Блогер также сравнил архитектуру двух стран, назвав китайскую более современной, а российскую – с элементами советского стиля, добавив, что в России все равно красиво.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев сравнил доступность медицины в России и в Европе.