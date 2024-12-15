Морспасслужба направила суда к месту крушения танкеров

Морспасслужба направила «Меркурий» и «Спасатель Ильин» к месту аварии танкеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спасательная операция в Черном море продолжается с участием судов Морспасслужбы. Как сообщает РИА «Новости», к месту крушения двух танкеров направлены спасательные суда «Меркурий» и «Спасатель Ильин» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы.

На танкерах «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» находились экипажи из 14 и 15 человек соответственно. Оба судна потерпели крушение и нуждаются в срочной помощи. Спасательный буксир «Меркурий» уже находится на месте, а «Спасатель Ильин» следует к месту аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.