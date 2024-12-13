Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Сирийский политик призвал СБ ООН и ЛАГ остановить атаки Израиля
Сирийский политик Сабра заявил о необходимости поддержки от Совбеза ООН и ЛАГ для сдерживания Израиля
Необходимо срочное вмешательство Совбеза ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить неоправданные атаки Израиля на Сирию, заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра.
Сабра заявил, что Сирии необходима поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить израильские атаки, передает ТАСС.
«На данном этапе мы не хотим никакой войны ни с одной страной, и поэтому мы просим, чтобы Совет Безопасности и Лига арабских государств срочно вмешались и не позволили Израилю продолжать эти неоправданные атаки», – заявил Сабра.
По его словам, действия Израиля против Сирии являются агрессией и нарушают международное право. Он отметил, что Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности и суверенитета. По мнению Сабры, необходимо срочное вмешательство международного сообщества для прекращения этих атак.
Мухаммед Сабра, который ранее возглавлял Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, подчеркнул важность восстановления дипломатических связей Сирии с арабскими странами и государствами Средиземного моря. Он отметил, что Сирия стремится вернуть себе значимую роль в регионе и наладить отношения с Турцией и Евросоюзом.
Сабра также считает, что вопрос о любом иностранном военном присутствии на территории Сирии должен решаться через референдум после завершения переходного периода и достижения политической стабильности в стране.
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