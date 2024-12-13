Сирийский политик призвал СБ ООН и ЛАГ остановить атаки Израиля

Сирийский политик Сабра заявил о необходимости поддержки от Совбеза ООН и ЛАГ для сдерживания Израиля

Tекст: Вера Басилая

Сабра заявил, что Сирии необходима поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить израильские атаки, передает ТАСС.

«На данном этапе мы не хотим никакой войны ни с одной страной, и поэтому мы просим, чтобы Совет Безопасности и Лига арабских государств срочно вмешались и не позволили Израилю продолжать эти неоправданные атаки», – заявил Сабра.

По его словам, действия Израиля против Сирии являются агрессией и нарушают международное право. Он отметил, что Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности и суверенитета. По мнению Сабры, необходимо срочное вмешательство международного сообщества для прекращения этих атак.

Мухаммед Сабра, который ранее возглавлял Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, подчеркнул важность восстановления дипломатических связей Сирии с арабскими странами и государствами Средиземного моря. Он отметил, что Сирия стремится вернуть себе значимую роль в регионе и наладить отношения с Турцией и Евросоюзом.

Сабра также считает, что вопрос о любом иностранном военном присутствии на территории Сирии должен решаться через референдум после завершения переходного периода и достижения политической стабильности в стране.

Ранее Израиль уничтожил весь военный флот Сирии и нанес удары по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

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