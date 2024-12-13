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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    13 декабря 2024, 08:49 • Новости дня

    Сирийский политик призвал СБ ООН и ЛАГ остановить атаки Израиля

    Сирийский политик Сабра заявил о необходимости поддержки от Совбеза ООН и ЛАГ для сдерживания Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо срочное вмешательство Совбеза ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить неоправданные атаки Израиля на Сирию, заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра.

    Сабра заявил, что Сирии необходима поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить израильские атаки, передает ТАСС.

    «На данном этапе мы не хотим никакой войны ни с одной страной, и поэтому мы просим, чтобы Совет Безопасности и Лига арабских государств срочно вмешались и не позволили Израилю продолжать эти неоправданные атаки», – заявил Сабра.

    По его словам, действия Израиля против Сирии являются агрессией и нарушают международное право. Он отметил, что Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности и суверенитета. По мнению Сабры, необходимо срочное вмешательство международного сообщества для прекращения этих атак.

    Мухаммед Сабра, который ранее возглавлял Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, подчеркнул важность восстановления дипломатических связей Сирии с арабскими странами и государствами Средиземного моря. Он отметил, что Сирия стремится вернуть себе значимую роль в регионе и наладить отношения с Турцией и Евросоюзом.

    Сабра также считает, что вопрос о любом иностранном военном присутствии на территории Сирии должен решаться через референдум после завершения переходного периода и достижения политической стабильности в стране.

    Ранее Израиль уничтожил весь военный флот Сирии и нанес удары по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

    Газета Turkiye сообщила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что передел Сирии может перерасти в резню и гражданскую войну.

    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.

    В результате атак в нескольких районах столицы Сирии прозвучали сильные взрывы. Несмотря на обстрелы, самолеты израильских ВВС продолжают находиться в воздушном пространстве над Дамаском, осуществляя маневры на средней высоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уничтожил весь военный флот Сирии, ударил по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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    12 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Курдский генерал предупредил о риске возрождения ИГИЛ

    Курдский генерал заявил, что действия США в Сирии приведут к возрождению ИГИЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей.

    Генерал Мазлум Кобани, командующий курдскими силами в Сирии, обвинил Соединенные Штаты в том, что они оставляют своих курдских союзников без поддержки в критический момент. Как отмечает The New York Times, это может привести к возрождению Исламского государства (ИГИЛ), особенно на фоне политической нестабильности в Сирии.

    Курдские силы играли ключевую роль в борьбе США и их союзников против ИГИЛ, однако недавние действия Турции и поддерживаемых ею групп ставят под угрозу мир, достигнутый с такими усилиями. В последние дни курды подверглись нападению со стороны турецких беспилотников и военных сил в районах Манбидж и Кобани.

    Генерал Кобани отметил, что из-за необходимости защищать свои позиции на передовой курды вынуждены отвлекать силы от охраны тюрем, где содержатся более 9 тыс. бойцов ИГИЛ. «Это создает вакуум, который может быть использован ИГИЛ и другими игроками», – сказал он.

    США, которые до сих пор не приняли твердую позицию по защите курдов от атак, оказывают лишь ограниченную военную поддержку. Генерал Кобани заявил, что помощь ограничивается наблюдением с дронов и посредничеством в переговорах между курдами и другими группами.

    На фоне эскалации конфликта между курдами и поддерживаемыми Турцией группами две страны НАТО – США и Турция – оказываются в сложной ситуации. Американские войска все еще остаются в Сирии, продолжая работу с курдами, однако их численность ограничена.

    Напомним, в ночь на четверг курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто поделит власть в новой Сирии.

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    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

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    12 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Израиль назвал условие вывода войск с Голанских высот

    Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит войска в буферной зоне Голан до получения гарантий безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль намерен сохранять свое присутствие в буферной зоне на Голанских высотах, пока не будут приняты меры безопасности, обеспечивающие соблюдение соглашения от 1974 года, которое предполагает разделение сил между Израилем и Сирией, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.

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    12 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой»

    Израильские войска начали покидать юг Ливана по соглашению с «Хезболлой»

    Tекст: Евгения Караваева

    Израиль начал вывод войск с юга Ливана в соответствии с мирным соглашением, однако в четверг израильский беспилотник атаковал Аль-Хиям, что привело к гибели одного человека и ранениям двоих, вызвав недовольство властей Ливана.

    Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что первый этап вывода израильских войск с юга Ливана осуществлен. Это произошло в соответствии с ноябрьскими договоренностями, по которым юг Ливана должны контролировать только ливанские вооруженные силы и миротворцы ООН.

    Глава центрального командования США Майкл Курилла лично присутствовал при выводе израильских войск и их замене ливанскими ВС в Аль-Хияме. Этот шаг стал частью соглашения, согласно которому Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» покинут территорию в течение 60 дней после прекращения огня.

    Однако ситуация усложнилась из-за удара израильского беспилотника по Аль-Хияму. В результате атаки один человек погиб и двое ранены, что вызвало резкую реакцию со стороны ливанского правительства. Премьер-министр Наджиб Микати назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым» нарушением договоренностей и потребовал от Израиля строго соблюдать условия прекращения огня. Он подчеркнул, что такие действия подрывают мирные усилия и требуют немедленного вмешательства международного сообщества.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    12 декабря 2024, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные продолжают операции в Сирии, несмотря на критику со стороны региональных правительств, с целью предотвращения попадания оружия в руки террористов, пишет Bloomberg.

    Израиль продолжает военные операции в Сирии, несмотря на растущую критику от правительств региона, передает Bloomberg. Израильские силы обороны заявили, что их войска продолжают наносить удары по «угрозам и террористическим объектам вдоль границы» с Сирией, конфисковав несколько сирийских танков во время рейдов.

    Военные также обнаружили сирийский армейский пост с запасом оружия, включая мины, взрывчатку, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

    Позднее сирийское телевидение сообщило об израильском авиаударе по порту Латакия, а Сирийская обсерватория по правам человека отметила удары по военным объектам в Латакии и Тартусе, принадлежащим свергнутому режиму Башара Асада.

    Отметим, что Израиль усилил атаки после падения режима Асада в воскресенье, стремясь предотвратить попадание стратегических запасов оружия в руки террористов, согласно заявлениям армии.

    В среду Египет осудил систематическое уничтожение инфраструктуры в Сирии и захват буферной зоны на границе с Израилем, что вызвало недовольство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

    Израиль захватил буферную зону площадью около 155 кв. миль на следующий день после свержения правительства, которое более 50 лет находилось у власти под руководством семьи Асадов. Израиль также сообщил об ударах по сирийским складам химического оружия и ракет, чтобы те не попали в руки экстремистов. Агентство отмечает, что оппозиционные группы, свергнувшие Асада, возглавляются группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» и признанной террористической организацией во многих странах, включая США.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии при поддержке одной из соседних стран.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии и выразил поддержку сирийскому народу.

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    12 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира по плаванию

    Кирилл Пригода стал вторым на 100 м брассом на ЧМ в Будапеште с рекордом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив новый рекорд России на дистанции 100 метров брассом с результатом 55,49 секунды.

    Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Будапеште. Пригода финишировал вторым на дистанции 100 метров брассом, установив новый рекорд России с результатом 55,49 секунды.

    Победителем на этой дистанции стал китаец Цинь Хайян, который опередил Пригоду всего на 0,02 секунды. Бронзовую медаль завоевал белорус Илья Шиманович. Другой представитель России, Александр Жигалов, завершил состязание на шестом месте.

    Чемпионат мира по плаванию проходит в Будапеште, и участие в нем принимают ведущие спортсмены со всего мира. Результат Пригоды является значительным достижением для российской команды в условиях высокой конкуренции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение медалей Олимпиады 2010 года, подтвердив решение о его дисквалификации.

    Российская фигуристка Надежда Понтелеенко, занявшая третье место на первенстве России, сдала положительный допинг-тест. На чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Бразилии россиянка Ольга Карманова завоевала первое место среди девушек до 18 лет, обойдя соперниц по дополнительным показателям.


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    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    12 декабря 2024, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган заявил о необходимости сотрудничества с ЕС в Сирии

    Эрдоган подчеркнул важность участия ЕС в восстановлении Сирии и борьбе с терроризмом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил о необходимости сотрудничества с Евросоюзом для восстановления Сирии и борьбы с терроризмом.

    Администрация турецкого лидера сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Анкаре, где обсудил ситуацию в Сирии, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что последние события в этой стране подчеркивают правильность гуманитарной и сознательной внешней политики Турции.

    Эрдоган заявил о необходимости сотрудничества со странами Евросоюза в восстановлении Сирии, акцентировав внимание на борьбе с терроризмом и реформировании существующих институтов в арабской стране. По его словам, такое взаимодействие является важным шагом для достижения стабильности в регионе.

    Турецкий лидер также указал на значимость скоординированных усилий международного сообщества для успешного восстановления Сирии и подчеркивал необходимость реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ (запрещена в РФ) усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу. Фидан также заявил, что международные организации и правительства стран поддержали предложенные Турцией принципы политического урегулирования в Сирии, направленные на решение ключевых проблем региона.

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    12 декабря 2024, 22:56 • Новости дня
    Турция назначила временного поверенного в Сирии

    Посол Турции в Мавритании Кероглу назначен временным поверенным в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Турция назначила Бурхана Кероглу временным поверенным в делах посольства в Дамаске, сообщает A Haber.

    Временным поверенным в делах посольства в Дамаске стал посол Турции в Нуакшоте. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее отмечал, что Анкара готовится вновь открыть свое посольство в Сирии. Дипломатические отношения между Турцией и Сирией были разорваны в 2012 году, передает ТАСС со ссылкой на A Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Газета Turkiye заявила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления. Одной из главных сил оппозиции стала «Сирийская национальная армия», которая является протурецким формированием.

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    12 декабря 2024, 19:48 • Новости дня
    Лавров и МИД ОАЭ договорились работать со всеми силами в Сирии

    Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили созыв международной встречи по Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян договорились о взаимодействии с сирийскими силами для организации международной встречи по запуску инклюзивного диалога в Сирии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора условились работать со всеми сирийскими силами и ответственными игроками для скорейшего созыва международной встречи по Сирии, сообщает ТАСС.

    В сообщении МИД РФ отмечается, что стороны намерены ускорить проведение встречи в интересах запуска инклюзивного национального диалога.

    Лавров и Аль Нахайян подчеркнули важность привлечения всех политических и этноконфессиональных сил Сирийской Арабской Республики. Это будет соответствовать принципам, закрепленным в резолюции Совета Безопасности ООН № 2254. Данное решение было принято в развитие контактов, состоявшихся в последние дни на различных уровнях между Россией и арабскими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ (запрещена в России) преждевременно, однако это не должно мешать переговорам. Генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ (запрещена в России) усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей. В Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства, сообщает газета Turkiye.

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    12 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас: Слишком рано признавать правительство Сирии

    Кая Каллас заявила о преждевременности признания переходного правительства Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с ХТШ (запрещена в России) преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Каллас считает, что в настоящий момент еще слишком рано обсуждать признание переходного правительства Сирии и снятие санкций с группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», сообщает ТАСС

    Она подчеркнула, что несмотря на это, переговоры не должны прекращаться. Она отметила, что данный вопрос находится на ранней стадии и акцентируется на оценке действий и направлений развития Сирии, а не на признании нового правительства.

    Каллас также подчеркнула необходимость общего подхода в Европейском союзе к сирийским просителям убежища. По ее мнению, правила ЕС о предоставлении убежища должны соблюдаться всеми странами-членами. Она напомнила, что ранее несколько европейских стран приняли решение приостановить процесс обработки заявлений сирийских граждан о предоставлении убежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии, а затем он стал главой временного правительства Сирии, и переходный процесс будет завершен за 18 месяцев.

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