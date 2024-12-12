Автор снимка «Метеора» объяснил, почему фото выбрали для купюры в 1 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» выбрали в качестве символа для оборотной стороны купюры, поскольку машина отображает не отдельные достопримечательности регионов, а связывает разные регионы страны, сказал Смирнов ТАСС.

Снимок был сделан в этом году во время первого рейса нового судна на подводных крыльях «Метеор-120Р» по маршруту из Ярославля в Нижний Новгород.

«Снимок был сделан в сильный дождь, что придало ему тональность, подходящую для купюры, – зеленовато-голубоватую. Именно благодаря этому эффекту снимок был отобран», – добавил фотограф.

Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» вышел в лидеры в голосовании за выбор символов для новой купюры в 1000 рублей.