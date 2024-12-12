Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Автор снимка «Метеора» объяснил, почему фото выбрали для купюры в 1 тыс. рублей
Снимок теплохода на подводных крыльях «Метеор» стал символом новой купюры в 1 тыс. рублей благодаря способности отражать связь между различными регионами страны, заявил автор фотографии фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов.
Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» выбрали в качестве символа для оборотной стороны купюры, поскольку машина отображает не отдельные достопримечательности регионов, а связывает разные регионы страны, сказал Смирнов ТАСС.
Снимок был сделан в этом году во время первого рейса нового судна на подводных крыльях «Метеор-120Р» по маршруту из Ярославля в Нижний Новгород.
«Снимок был сделан в сильный дождь, что придало ему тональность, подходящую для купюры, – зеленовато-голубоватую. Именно благодаря этому эффекту снимок был отобран», – добавил фотограф.
Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» вышел в лидеры в голосовании за выбор символов для новой купюры в 1000 рублей.