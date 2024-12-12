Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
ЦБ назвал лидеров голосования за символ новой тысячерублевой купюры
В голосовании за символы для новой купюры номиналом 1 тыс. рублей лидируют «Метеор», Дворец землевладельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу, сообщил Банк России.
В опросе приняло участие около 700 тыс. человек, следом за тройкой лидеров в голосовании оказались памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета и Жигулевская ГЭС на Волге, сообщается на сайте регулятора.
Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что финальное размещение символов на купюре определят художники ЦБ и Гознака.
Также Набиуллина объявила, что обновленный дизайн банкноты в 1 тыс. рублей будет представлен в конце 2025 года. Процесс создания новой банкноты включает несколько стадий: концептуальный дизайн, эскизный проект, подготовка к производству и печатный проект.
Кроме того, Банк России планирует использовать голосование для выбора символов на банкнотах номиналом 10, 50 и 500 рублей. Отбор символов будет проходить с учетом экспертных мнений и народного голосования.
Напомним, голосование за символ для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей началось в конце ноября. Россиянам предлагали выбрать из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.