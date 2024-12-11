Путин заявил о возможности появления технологий ИИ, которые превзойдут человека

Tекст: Ольга Иванова

«Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта – таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что «искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», говорится в Telegram-канале Кремля.

«Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем оптимальным путем, в несколько действий», – рассказал Путин.

Ранее Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».