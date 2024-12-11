Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР
Леонид Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР
Либерально-демократическая партия России продолжает следовать курсу Владимира Жириновского, сохраняя его принципы и развивая его идеи, в том числе в области социальной политики, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий подчеркнул важность наследия Владимира Жириновского для будущего партии в материале для «Известий».
Он отметил, что идеи Жириновского остаются актуальными и сегодня, особенно в контексте борьбы за Русский мир и обеспечения достойной жизни для всех граждан России.
«ЛДПР была, есть и будет партией Жириновского. Мы не отходили и не отойдем от принципов основателя партии», – заявил он. Слуцкий также отметил, что партия продолжает привлекать новых членов, решительных и ответственных за будущее страны.
По словам Слуцкого, ЛДПР активно участвует в общественной жизни, поддерживая инициативы, направленные на улучшение социальных и экономических условий в России. Партия стремится к укреплению российского самосознания и защите интересов страны на международной арене.
Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР всегда будет рядом с народом, особенно в сложные времена, и выразил уверенность в росте доверия граждан к партии. Он уверен, что идеи Жириновского продолжат находить отклик у россиян, а сама партия будет оставаться опорой для тех, кто нуждается в поддержке.