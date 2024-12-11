Леонид Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР

Слуцкий подчеркнул важность наследия Владимира Жириновского для будущего партии в материале для «Известий».

Он отметил, что идеи Жириновского остаются актуальными и сегодня, особенно в контексте борьбы за Русский мир и обеспечения достойной жизни для всех граждан России.

«ЛДПР была, есть и будет партией Жириновского. Мы не отходили и не отойдем от принципов основателя партии», – заявил он. Слуцкий также отметил, что партия продолжает привлекать новых членов, решительных и ответственных за будущее страны.

По словам Слуцкого, ЛДПР активно участвует в общественной жизни, поддерживая инициативы, направленные на улучшение социальных и экономических условий в России. Партия стремится к укреплению российского самосознания и защите интересов страны на международной арене.

Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР всегда будет рядом с народом, особенно в сложные времена, и выразил уверенность в росте доверия граждан к партии. Он уверен, что идеи Жириновского продолжат находить отклик у россиян, а сама партия будет оставаться опорой для тех, кто нуждается в поддержке.