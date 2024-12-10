Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Стало известно о запуске портала для поиска ИТ-решений в России
«Цифровая Россия» объявила о запуске портала для поиска отечественных ИТ-решений и технологий
В России появится новый портал, позволяющий легко находить отечественное программное обеспечение и другие ИТ-решения, что должно усилить развитие информационных технологий в стране.
Портал «Цифровая Россия» позволит пользователям искать отечественные ИТ-решения с помощью интерактивной карты, где представлены актуальные данные о цифровом потенциале каждого региона страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ресурс разработан с использованием исключительно российского программного обеспечения, что гарантирует защиту данных. Регистрация на платформе осуществляется через портал «Госуслуги». На сайте будет размещен обширный каталог ИТ-решений, включая информацию о продуктах, интерактивная карта, профили ИТ-компаний и новости о цифровых разработках.
Член комитета Госдумы Антон Немкин отметил универсальность проекта. Он подчеркнул, что платформа включает аккредитованные компании и продукты, а также промышленные компании, задействованные в цифровой трансформации. По его словам, это создаст условия для обмена опытом и развития ИТ в России. Платформа станет драйвером цифровой трансформации и усилит независимость российского бизнеса.