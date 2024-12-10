Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

Bloomberg: Экс-соратник Орбана Мадьяр обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

Tекст: Мария Иванова

Венгерская политика переживает заметные изменения, связанные с ростом популярности Петера Мадьяра и его партии «Тиса», сообщает Bloomberg. Мадьяр, бывший дипломат и сторонник действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неожиданно стал его основным оппонентом.

Недавние опросы показывают, что «Тиса» имеет двузначное преимущество над правящей партией «Фидес» Орбана. За последние 18 лет ни одной партии не удавалось обойти «Фидес» по популярности.

Мадьяр, ранее занимавший ключевые государственные должности, открыто критикует Орбана, обвиняя его в коррупции и злоупотреблениях властью. В интервью Bloomberg Мадьяр отметил, что его партия «в потоке», что связано с растущим недовольством из-за кризиса стоимости жизни и коррупции. На митинге в Секешфехерваре он заявил, что «все только начинается», добавив, что его поддерживают люди разных поколений, стремящиеся к переменам.

Орбан, в свою очередь, обвиняет Мадьяра в сотрудничестве с ЕС, который заморозил 20 млрд евро для Венгрии из-за обвинений в коррупции. Несмотря на это, многие венгры видят в Мадьяре надежду на изменения. Он обещает восстановить отношения с ЕС, разморозить фонды и улучшить финансирование социальных программ. В то время как Орбан сосредоточился на международной политике, популярность «Фидес» продолжает снижаться.

Мадьяр активно использует социальные сети для привлечения сторонников, что помогло ему обойти мощную медиамашину Орбана. Он полон решимости реформировать СМИ в стране, если придет к власти. Тем не менее перед ним еще стоят серьезные вызовы, включая необходимость набрать 106 кандидатов для следующих парламентских выборов и преодолеть возможные изменения в избирательной системе, направленные против его партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия может потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом, если не выполнит реформы по требованиям ЕС до конца года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

Кроме того, Орбан неоднократно отмечал, что без участия США конфликт на Украине не возник бы или уже давно мог завершиться.