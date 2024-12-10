В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера

Tекст: Алексей Дегтярев

Чикалин является экс-вице-президентом «Евразбанка» и экс-главой совета директоров ПАО «Соль Руси», сообщил собеседник ТАСС. Он находился в розыске по делам о мошенничестве и хищении.

Мужчину задержали на станции метро «Теплый стан» в ходе проверки документов. Найти его удалось благодаря системе распознания лиц.

Чикалин обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. По одному из уголовных дел он уже был приговорен к лишению свободы, но подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В данный момент он находится в Москве в отпуске. При задержании Чикалин заявил, что является бездомным.

В настоящее время с ним работают следователи, после чего задержанный вероятнее всего вернется в зону СВО.

Ранее в Калининградской области бездомный, выдавая себя за наемного убийцу, внушил пожилой женщине, что ему заплатили за ее убийство, после чего потребовал с нее деньги.