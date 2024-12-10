Подозреваемого в хищении документов ASML россиянина оставили под стражей в Нидерландах

Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти

Tекст: Валерия Городецкая

Эту информацию подтвердил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который перешел на сторону повстанцев, пишет WP, передает РБК. Он отметил, что эта сделка могла существенно укрепить власть Асада, но президент не воспользовался ею.

Отказ от налаживания отношений с Турцией по инициативе президента Тайипа Эрдогана также стал фатальной ошибкой, говорится в материале газеты. Анкара хотела, чтобы Асад предпринял усилия по сдерживанию курдов, вступил в диалог с сирийской оппозицией и согласился на возвращение части сирийских беженцев из Турции.

Аналитики из WP считают, что разочарование среди сторонников Асада стало причиной его краха. Ожидания восстановления экономики и мирового признания после подавления оппозиции не сбылись, а коррупция и богатый образ жизни приближенных усугубили ситуацию, пишет издание.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада.