Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Российского инженера задержали за кражу коммерческой тайны в Нидерландах
Инженера заподозрили в передаче коммерческой тайны компании ASML России
В Нидерландах задержан 43-летний гражданин России, подозреваемый в краже коммерческой тайны у компаний ASML и Mapper Lithography, с предполагаемой передачей документов в Россию.
Власти Нидерландов задержали россиянина, который ранее работал в голландской компании ASML. Как сообщает РИА «Новости», мужчину подозревают в краже коммерческой тайны, а именно документов, касающихся технологий создания микросхем, принадлежащих компаниям ASML и Mapper Lithography.
Задержанный, 43-летний инженер, чье имя не раскрывается, должен предстать перед судом в Роттердаме в понедельник. На предварительном слушании суд определит, будет ли он оставаться под арестом на время расследования. Кроме того, глава министерства миграции Нидерландов Марьолейн Фабер наложила на него запрет на въезд в страну сроком на двадцать лет.
В компании ASML подтвердили факт возбуждения дела против бывшего сотрудника, однако от комментариев воздержались.
Ранее Минюст США обвинил экстрадированного из Южной Кореи россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей Phobos.