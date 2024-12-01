Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ

Член СПЧ Ахмедова рассказала историю российского солдата Алиева, оборонявшего опорный пункт в одиночку

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале Ахмедова написала, что российский солдат Закарья Алиев в составе группы единомышленников на мотоциклах отправился на стратегическую позицию через минное поле. Из-за смертельных угроз и нападений дронов-камикадзе его товарищи либо погибли, либо отступили, но Закарья достиг цели в одиночку, уточнила она.

По прибытию на позицию, Закарья обнаружил тоннель, а не ожидаемый блиндаж. Забросив гранатами вход, он предложил украинским солдатам сдаться, и те согласились. Однако впоследствии пятеро украинских пленников погибли, их убили собственные силы. Затем к Закарье присоединились еще четверо его товарищей, но спустя несколько дней они попытались покинуть позицию и были уничтожены во время отхода, отметила член СПЧ.

По ее словам, оставшись в одиночестве, Закарья был вынужден выживать, двигаясь по лабиринту тоннелей, обустраивая пулеметные точки и укрытия. Он питался луком, найденным на украинских позициях, и пил перекись водорода с обезболивающим. В конечном итоге он планировал захватить еще четверых украинцев, но их также убили свои. Несмотря на голод и усталость, он продолжал удерживать позицию.

«Потом его заметят бойцы «Алании» – им покажется подозрительным: на той позиции наших нет, а боевые действия идут. Закарья выложит плакат, написанный на мешке – «Я живой». Аланцы бросят все дела и четыре дня будут дронами защищать Закарью. Собьют кошмарившую его Бабу Ягу, сбросят пакет с сосисками. Доложат командиру Закарьи – его боец жив и в одиночку держит опорник, а тот пришлет с дроном бутылку воды и записку – «Делай что хочешь. Выходи, как хочешь, сам»», – написала Ахмедова.

Она добавила, что Закарья следовал за дроном через минное поле, ориентируясь на погибших, чтобы избежать взрывов. На вопрос о том, что помогло ему выжить, Закарья ответил: «Терпение». Он рассказал, что с детства учился терпению и молчал, чтобы не расстраивать других. «Есть в нем что-то монашеское. Закарья без единой царапины вышел оттуда, откуда никто не возвращался. Его спросили – «Ты заколдованный что ли? Ты кто такой, что оттуда вышел?». «Воин» – ответил Закарья», – подчеркнула Ахмедова.

Ранее российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.