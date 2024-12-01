ВСУ выпустили восемь боеприпасов по ДНР, ранив женщину

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, военные следственные органы СК РФ по региону заявили, что вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего было выпущено восемь боеприпасов.



Два из обстрелов произошли на горловском направлении, а один – на красноармейском. В результате одного из обстрелов ранения получила женщина из города Селидово, однако дома и инфраструктура в этих регионах остались нетронутыми.

Следственные органы продолжают сбор данных по каждому из обстрелов, чтобы установить обстоятельства и виновных в данных инцидентах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября Вооруженные силы Украины обстреливали районы Донецкой Народной Республики пять раз, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

26 ноября украинские боевики обстреляли из артиллерии Энергодар и Запорожскую АЭС, а также запустили три дрона. 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, выпустив пять ракет. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» уничтожил три ракеты ATACMS, но две из них достигли цели.

