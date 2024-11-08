Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
Мобилизованных украинцев доставили под конвоем к позициям ВСУ
Украинских мобилизованных под конвоем доставили на позиции ВСУ у Сватова ЛНР
Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.
Группа мобилизованных украинских граждан прибыла в населенный пункт Новосергеевка в Харьковской области, чтобы принять участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Доставка военнослужащих осуществлялась под конвоем, и по прибытии они получили оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства.
Мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России под Сватово уничтожили украинский расчет самоходной артиллерийской установки, который обстреливал Луганскую народную республику, а также сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили свои позиции в этом же районе, отправив туда сотню подготовленных солдат.